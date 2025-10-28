امیتابھ بچن کی نواسی نے فلموں سے فاصلہ کیوں رکھا ؟ خود وجہ بتادی
بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کا خاندان فلمی دنیا میں اپنی ایک مضبوط پہچان رکھتا ہے۔ ان کے بیٹے ابھیشیک بچن، بہو ایشوریا رائے بچن اور اہلیہ جیا بچن سبھی کامیاب اداکار ہیں۔ نئی نسل میں جہاں ان کے نواسے اگستیہ نندا نے اداکاری کے میدان میں قدم رکھا ہے، وہیں ان کی بہن نویہ نویلی نندا نے ایک مختلف راستہ چُنا۔
اگرچہ نویہ نے خود کو فلمی دنیا سے دور رکھا ہے، مگر وہ اپنے منفرد نظریے، بزنس وژن اور سماجی کاموں کے باعث آج اپنی الگ شناخت بنا چکی ہیں۔ ان سب باتوں سے قطع نظر مداحوں کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال ابھرتا ہے، آخر ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود نویہ نے فلموں کا راستہ کیوں نہیں اپنایا؟
نویہ نویلی نندا نے حال ہی میں موجو اسٹوری پر گفتگو کے دوران کھل کر بتایا کہ انہوں نے فلموں میں کام کیوں نہیں کیا؟
انہوں نے کہا، ’مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں نے فلموں میں قدم کیوں نہیں رکھا، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی کام میں آپ کا دل، جذبہ اور یقین سو فیصد شامل نہ ہو، تو اسے کبھی نہ کریں۔ اداکاری کے لیے میرا دل کبھی نہیں دھڑکا۔ میں ہمیشہ اپنے والد کے کام سے متاثر رہی ہوں۔ وہ جب دفتر سے واپس آتے تو میں ان کے ساتھ بزنس پر بات کرتی تھی اور یہ سب مجھے بہت دلچسپ لگتا تھا۔‘
نویہ نے بتایا کہ ان کی دلچسپی ہمیشہ کاروبار اور سماجی ترقی کے شعبوں میں رہی ہے، نہ کہ اداکاری میں۔
انہوں نے مزید کہا ، ’میں فلمیں دیکھنا اور موسیقی سننا پسند کرتی ہوں، لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ مجھے کیمرے کے سامنے ہونا چاہیے۔ میری توجہ اور دلچسپی ہمیشہ بزنس سے جڑی رہی۔‘
نویہ نے کہا کہ وہ اپنے خاندان کی فلمی وراثت پر فخر محسوس کرتی ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ انہیں ان کے خود کے کام سے پہچانا جائے۔
’میں فلم انڈسٹری کا احترام کرتی ہوں، کیونکہ یہ میرے خاندان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ میرا جذبہ کسی اور سمت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے میری محنت، میری سوچ اور میرے کام کے لیے یاد رکھیں، نہ کہ صرف اس لیے کہ میں بچن خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔‘
نویہ نویلی نندا آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک مثال بن چکی ہیں۔ ایک ایسی لڑکی جو روایت سے ہٹ کر اپنی راہ خود بنا رہی ہے۔ چاہے وہ بزنس کی دنیا ہو یا سماجی خدمت کا میدان، نویہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اصل کامیابی وہی ہے جو اپنے دل کی راہ پر چل کر حاصل کی جائے۔