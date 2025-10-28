Aaj News

پی ٹی آئی کا میئر کراچی کو خط؛ سٹی کونسل کے منحرف اراکین سے اظہارِلاتعلقی

منحرف 32 اراکین کی بنیادی رکنیت ختم کی جاچکی، انہیں آزاد ممبرز میں شمار کیا جائے، خط
shamil-ahmed شمیل احمد
شائع 28 اکتوبر 2025 01:10pm
پی ٹی آئی نے سٹی کونسل کے منحرف اور میئرکراچی کے حمایت یافتہ پی ٹی آئی ارکان سے لاتعلقی کا اظہار کردیا۔ اس حوالے سے جنرل سیکرٹری کراچی کی جانب سے خط مئیر کراچی کو ارسال کردیا گیا ہے۔

پاکستان تحریک انصاف نے میئر کراچی کے حمایت یافتہ سٹی کاؤنسل کے 32 ارکان سے باضابطہ طور پر لاتعلقی کا اظہار کردیا ہے۔

پی ٹی آئی کی جانب سے اس حوالے سے میئر کراچی کو بھی خط ارسال کیا گیا ہے، جس کے مطابق مذکورہ 32 ارکان کی بنیادی رکنیت پہلے ہی ختم کی جاچکی ہے۔

پی ٹی آئی کراچی کے جنرل سیکرٹری ارسلان خالد نے خط میں لکھا کہ منحرف اراکین کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا عوامی حلقوں میں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہ جوڑا جائے۔

پی ٹی آئی نے خط میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ یہ خط کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے ارسال کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اِن 32 ارکان کو سٹی کونسل میں آزاد ممبران سمجھا جائے اور سرکاری خط وکتابت، عوامی حلقوں میں اِن ارکان کا تعلق پی ٹی آئی سےنہ جوڑا جائے۔

