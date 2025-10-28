Aaj News

Live

PTI Azad Kashmir to File Reference Against Lawmakers Who Joined PPP - Aaj Pakistan News

PTI Azad Kashmir to File Reference Against Lawmakers Who Joined PPP - Aaj Pakistan News
Published 28 Oct, 2025 11:30pm
ویڈیوز
PTI Azad Kashmir to File Reference Against Lawmakers Who Joined PPP - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین