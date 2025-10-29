ایم کیو ایم نے ای چالان سسٹم کے خلاف سندھ اسمبلی میں تحریکِ التوا جمع کرادی
ایم کیو ایم نے ای چالان سسٹم، سڑکوں اور ٹریفک کے مسائل پر سندھ اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرادی۔ دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ایم کیوایم عوام کو قانون توڑنے کے بجائے پاسداری کی ترغیب دے
ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی عادل عسکری نے شہر میں ای چالان سسٹم اور ٹریفک کی صورتحال پر سندھ اسمبلی میں تحریکِ التوا جمع کرادی ہے۔
تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے ٹریفک کے بنیادی انتظامات اور روڈ سیفٹی کے مؤثر اقدامات کیے بغیر شہریوں کے ای چالان کرنا شروع کردیے ہیں۔
مزید کہا گیا ہے کہ شہر کی سڑکوں کی حالت خراب اور ٹریفک کا نظام غیر منظم ہے، زیبرا کراسنگ اور ٹریفک سائن بورڈز کی کمی کے باعث حادثات میں اضافہ ہورہا ہے۔
تحریک میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کا بہتر نظام نہ ہونے کے باوجود ای چالان کا نفاذ شہریوں کے ساتھ ناانصافی ہے، غیر منصفانہ نظام کے تحت شہریوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔
سندھ حکومت کا ردعمل
دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے ایم کیوایم رہنماؤں کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے کرپشن نہیں بلکہ قانون کی عمل داری کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت یا فرد کو اس سے استثنیٰ حاصل نہیں۔
سعدیہ جاوید کا کہنا تھا کہ ایم کیوایم رہنما عوام کو قانون توڑنے کے بجائے اس کی پاسداری کی ترغیب دیں۔ سڑکوں پر نظم و ضبط قائم رکھنا حکومتِ سندھ کی ذمہ داری ہے، اور ٹریفک پولیس اپنے فرائض قانون کے مطابق انجام دے رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایم کیوایم رہنماؤں کا بیان غیرسنجیدہ ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جرمانے شہریوں کی حفاظت اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں ایسے میں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔