Aaj News

Live

Pakistan-Taliban Talks Fail; Tensions Rise Amid Istanbul Deadlock - Spot Light with Munizae Jahangir

Pakistan-Taliban Talks Fail; Tensions Rise Amid Istanbul Deadlock - Spot Light with Munizae Jahangir
Published 29 Oct, 2025 10:00pm
ویڈیوز
Pakistan-Taliban Talks Fail; Tensions Rise Amid Istanbul Deadlock - Spot Light with Munizae Jahangir
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین