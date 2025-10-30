Aaj News

لاہور: ورکشاپ مالک نے 12 سالہ ملازم کو آگ لگا دی

12 سالہ کمسن فیضان برُی طرح جھلس گیا، اسپتال منتقل ، ملزم گرفتار
ریاض احمد
شائع 30 اکتوبر 2025 12:37pm
پاکستان

گلبرگ ماڈل کالونی میں ورکشاپ مالک نے مبینہ طور پر 12 سالہ ملازم کو آگ لگا دی جس کے باعث فیضان بری طرح جھلس گیا۔ فوری طبی امداد کے لئے زخمی بچے فیضان کو اسپتال منتقل کردیا گیا۔

پولیس کے مطابق 12 سالہ فیضان ماڈل کالونی گلبرگ میں ایک ورکشاپ پر کام کرتا ہے، گاڑی کے کاربوریٹر میں موجود پٹرول اس پر گر گیا جس سے اس کے کپڑے گیلے ہو گئے۔

پولیس کے مطابق ملزم بابر کو بتایا تو ملزم بابر نے ماچس کی تیلی جلا کر فیضان پر پھینک دی، جس سے فیضان کو بری طرح آگ لگ گئی اور اس کا جسم جھلس گیا۔

ڈی آئی جی آپریشنز کے نوٹس لینے پر ایس ایچ او گلبرگ تیمور عباس خان نے فرار ہونے والے ملزم بابر کو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گرفتار کر لیا، زخمی بچے کے والد شاہ محمد کی مدعیت میں ملزم بابر کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔

