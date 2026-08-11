سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، راولپنڈی میں فائرنگ کرنے والا مبینہ پی ٹی آئی عہدیدار ہلاک
راولپنڈی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران فائرنگ کرنے والا ملزم ہلاک ہوگیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک ملزم کی شناخت محمد حسین کے نام سے ہوئی ہے، جس کا تعلق ضلع خیبر سے تھا۔
ذرائع کے مطابق مال روڈ راولپنڈی میں فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والے محمد حسین کے حوالے سے مزید شواہد سامنے آئے ہیں، جن کے مطابق وہ پاکستان تحریک انصاف کا سرگرم کارکن تھا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد حسین جماعت کی مختلف قیادت سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا، جبکہ وہ اشتعال انگیزی، پتھراؤ اور فائرنگ کے واقعات میں بھی ملوث رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق محمد حسین سیکیورٹی فورسز کو اسلحے کے ذریعے نشانہ بنانے میں بھی ملوث رہا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد حسین کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں اور واقعے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے راولپنڈی فائرنگ کے واقعے پر اپنے بیان میں کہا کہ کارروائی کے دوران کارکن سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اور اہم دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔
عطا تارڑ نے کہا کہ ملک میں لانگ مارچ کی کال بھی دی جا رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے تمام عزائم اور مقاصد دنیا دیکھ چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مسلح ہو کر دن دہاڑے سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ قابلِ مذمت ہے، جبکہ پاکستان کی قیادت ملکی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ راولپنڈی فائرنگ کے واقعے نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں، بعض عناصر ملک میں انارکی پھیلانا اور ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔
عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کو ہر محاذ پر فتح نصیب ہوگی۔