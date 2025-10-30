پاکستان میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟
عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 10 ڈالر کم ہوکر 3965 فی اونس ہوگئی
پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت پھر کم ہوگئی، آج فی تولہ سونا ایک ہزار روپے سستا ہو گیا۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونا ایک ہزار روپے کم ہونے کے بعد 4 لاکھ 18 ہزار 862 کا ہوگیا۔
مقامی صرافہ مارکیٹ میں 10 گرام سونے کا بھاؤ 857 روپے کم ہو کر 3 لاکھ 59 ہزار 106روپے ہوگیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 10 ڈالر کم ہو کر 3965 ڈالر فی اونس ہوگئی۔
gold price
Gold rates Pakistan
gold price decrease
gold rate
gold world market
