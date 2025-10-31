خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ تشکیل، آج حلف اٹھائے گی

13 اراکین پر مشتمل کابینہ میں 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاونِ خصوصی شامل ہیں۔
shahab-uddin شہاب الدین
شائع 31 اکتوبر 2025 09:06am
پاکستان

خیبر پختونخوا میں نئی صوبائی کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔

کابینہ کی حلف برداری کی تقریب آج سہ پہر 3 بجے گورنر ہاؤس پشاور میں منعقد ہوگی، جہاں تمام نامزد وزراء، مشیر اور معاون خصوصی اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔

نئی کابینہ میں مجموعی طور پر 13 اراکین شامل ہیں، جن میں 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاونِ خصوصی شامل ہیں۔

گورنر ہاؤس کے مطابق سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، پختونخوا کابینہ میں میناخان، فضل شکور، فیصل ترکئی، عاقب اللہ شامل ہوں گے، شفیع جان، خلیق الرحمان، ڈاکٹر امجد بھی کابینہ کاحصہ ہوں گے۔

بونیرسے ریاض خان، فخر جہاں، تاج محمد ترند کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔

وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنی ٹیم میں مختلف تجربہ کار اور قابل اراکین کو جگہ دی ہے تاکہ صوبے کے انتظامی اور عوامی معاملات کو بہتر انداز میں چلایا جا سکے۔

