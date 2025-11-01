TTP Leaders Killed | Taliban Return to Afghanistan Talks | Pakistan Security, Peace Talks - DUS

TTP Leaders Killed | Taliban Return to Afghanistan Talks | Pakistan Security, Peace Talks - DUS
Published 01 Nov, 2025 12:00am
ویڈیوز
TTP Leaders Killed | Taliban Return to Afghanistan Talks | Pakistan Security, Peace Talks - DUS
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین