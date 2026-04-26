ٹرمپ پر حملے کی کوشش کرنے والا کون ہے؟ شناخت سامنے آگئی
واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کی سالانہ تقریب کے دوران فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کی شناخت کر لی گئی ہے۔
امریکی نشریاتی ادارے ’سی این این‘ کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے میں ملوث 31 سالہ شخص کا نام کول ٹامس ایلن ہے جس کا تعلق امریکی ریاست کیلیفورنیا سے ہے۔
سی این این کے مطابق ملزم لاس اینجلس کے نواحی علاقے ٹورنس کا رہائشی ہے اور اسے اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ واشنگٹن ہلٹن ہوٹل کے بال روم کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے تیزی سے دوڑ رہا تھا، تاہم وہاں موجود سیکیورٹی افسران نے اسے بروقت کارروائی کرتے ہوئے روک لیا۔
برطانوی خبر رساں ایجنسی ’رائٹرز‘ لے مطابق، کول ٹامس ایلن کوئی عام مجرم نہیں بلکہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر اور استاد ہے۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے پولیس چیف نے انکشاف کیا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ ملزم اسی واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں بطور مہمان ٹھہرا ہوا تھا جہاں یہ سالانہ تقریب منعقد ہو رہی تھی، تاہم اب تک اس حملے کے اصل محرکات یا وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔
سوشل میڈیا اور پیشہ ورانہ ویب سائٹس سے ملنے والی معلومات کے مطابق کول ٹامس ایلن کا تعلیمی ریکارڈ انتہائی شاندار ہے۔
ملزم نے 2017 میں دنیا کے مشہور تعلیمی ادارے کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (کالٹیک) سے مکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی، جبکہ 2025 میں اس نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز مکمل کیا تھا۔
کالٹیک انتظامیہ نے اپنے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ اس نام کا ایک طالب علم 2017 میں ان کے ادارے سے گریجویشن مکمل کر چکا ہے۔
ملزم کی پیشہ ورانہ پروفائل پر درج ہے کہ وہ ڈگری کے لحاظ سے مکینیکل انجینئر اور کمپیوٹر سائنسدان، تجربے کے اعتبار سے گیم ڈویلپر، جبکہ ایک استاد بھی ہے۔
حیران کن طور پر ملزم ایک نجی تعلیمی ادارے میں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کر رہا تھا اور اسے دسمبر 2024 میں اس کی بہترین کارکردگی پر ٹیچر آف دی منتھ کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔
اس کی پروفائل پر ماضی کے کاموں میں ایک سال تک ایک نجی کمپنی میں بطور مکینیکل انجینئر ملازمت اور کالٹیک میں ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔
ملزم نے اپنی دلچسپی کے عنوان میں صرف سائنس اور ٹیکنالوجی لکھا ہے اور اس کی پروفائل میں ایک پرانا اخباری تراشہ بھی موجود ہے جس میں اس کی ٹیم کی جانب سے روبوٹکس کا مقابلہ جیتنے کا ذکر کیا گیا ہے۔
واشنگٹن ڈی سی کی میئر موریل باؤزر نے تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم اس وقت قریبی اسپتال میں زیرِ علاج ہے اور پولیس کی سخت نگرانی میں ہے۔
اس حوالے سے اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی تیزی سے آگے بڑھائی جا رہی ہے اور اس پر بہت جلد فردِ جرم عائد کر دی جائے گی۔
حکام کے مطابق ملزم کے خلاف فائرنگ، غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے۔
دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شفافیت برقرار رکھنے کے لیے سوشل میڈیا پر ملزم کی تصویر اور سیکیورٹی کیمروں کی وہ فوٹیج بھی جاری کر دی ہے جس میں فائرنگ کے آغاز کا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔
صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ یہ معلومات عوام کے سامنے اس لیے لا رہے ہیں تاکہ اس معاملے میں کوئی ابہام نہ رہے۔
تحقیقاتی ادارے اب اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ملزم کے اس اقدام کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کیا اس کا کسی تنظیم سے تعلق تھا یا یہ اس کی انفرادی کارروائی تھی۔
فی الحال ملزم پولیس کی تحویل میں ہے اور اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی اسے جیل منتقل کر دیا جائے گا۔