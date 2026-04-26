'دہشت گردی کی گھناؤنی شکل': صدر اور وزیراعظم پاکستان کی وائٹ ہاؤس فائرنگ واقعے شدید مذمت
صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کی ڈنر تقریب کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ دہشت گردی کی ایک گھناؤنی شکل ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔
صدر مملکت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتونِ اول اور دیگر افراد کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا اور نیک تمناؤں کا پیغام دیا۔
دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے بھی وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ صدر ٹرمپ، ان کی اہلیہ اور دیگر افراد محفوظ رہے۔
وزیراعظم نے مزید کہا کہ ان کی دعائیں اور نیک تمنائیں امریکی صدر کے ساتھ ہیں اور وہ صدر ٹرمپ کی مسلسل سلامتی اور خیریت کے لیے دعا گو ہیں۔