پاکستان کا مقامی الیکٹروآپٹیکل سیٹلائٹ ای او تھری چین سے کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ
پاکستان کا مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ ای او تھری چین کے تائی یوان لانچ سینٹر سے کامیابی کے ساتھ مدار میں روانہ کردیا گیا ہے، جو شہری منصوبہ بندی اور آفات سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقاتِ عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ ای او تھری چین کے تعاون سے کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کردیا گیا ہے۔
ای او تھری سیٹلائٹ پاکستان کے انٹیگریٹڈ ارتھ آبزرویشن سسٹم کا اہم حصہ ہے، جو شہری منصوبہ بندی، قدرتی آفات کی نگرانی اور ان سے نمٹنے میں معاون ثابت ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کامیابی پاکستان کے خلائی پروگرام میں ایک بڑی پیش رفت ہے اور ملک کی تکنیکی خود انحصاری کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اس مشن میں شامل سائنسدانوں اور انجینئرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے قومی ترقی اور پائیدار معاشی و سماجی اہداف کے حصول کے لیے اہم قرار دیا ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق چین کے تعاون سے یہ منصوبہ دونوں ممالک کے درمیان خلائی شعبے میں بڑھتے ہوئے اشتراک کی واضح مثال ہے، جو مستقبل میں مزید سائنسی ترقی کی راہیں ہموار کرے گا۔
چینی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق سیٹلائٹ کو شمالی صوبے شانشی کے تائی یوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ہفتے کے روز خلا میں روانہ کیا گیا۔ لانچ کے لیے لانگ مارچ سکس راکٹ استعمال کیا گیا، جس کے ذریعے سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ اپنے مقررہ مدار میں داخل ہوگیا۔