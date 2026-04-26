بھارت میں ٹیک آف کے دوران مسافر طیارے کا انجن فیل، 6 افراد زخمی
بھارتی دارالحکومت دہلی کے ایئرپورٹ پر سوئس ایئر کی پرواز ٹیک آف کے دوران حادثے سے بال بال بچ گئی، جب انجن میں خرابی کے باعث آگ بھڑک اٹھی، واقعے میں 6 مسافر زخمی ہوگئے جبکہ تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔
حکام کے مطابق سوئس ایئرلائن کی پرواز LX147، جو زیورخ کے لیے روانہ ہونا تھی، دہلی ایئرپورٹ پر ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار ہوئی۔
عملے نے فوری طور پر صورتحال کو بھانپتے ہوئے ٹیک آف روک دیا اور احتیاطی تدابیر کے طور پر طیارے کو خالی کرانے کا فیصلہ کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام مسافروں کو رن وے پر ایمرجنسی سلائیڈز کے ذریعے بحفاظت نکال لیا گیا۔
ایئرلائن کے مطابق طیارے میں 228 مسافر اور 4 شیر خوار بچے سوار تھے۔ واقعے میں 6 مسافر زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ عملے کے تمام افراد محفوظ رہے۔
ایئرلائن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور تکنیکی ماہرین طیارے کا معائنہ کرنے کے لیے دہلی پہنچیں گے تاکہ حادثے کی وجوہات کا مکمل تعین کیا جا سکے۔