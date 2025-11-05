ہزار سال پرانے جادو نے مصری مقبرے میں داخل ہونے والے شخص کی جان کیسے لی؟
دنیا بھر کے تاریخ دانوں، سیاحوں اور آثارِ قدیمہ کے شوقین افراد کے لیے یہ لمحہ ایک خواب کی تکمیل کی مانند ہے۔ ”گرانڈ ایجیپشین میوزیم“ کا افتتاح، جو کہ دو دہائیوں کی محنت اور ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے بعد ممکن ہوا، ایک تاریخی موقع ہے۔ لیکن اس میوزیم کی خاص بات صرف اس کے جدید ڈیزائن یا اس میں رکھی گئی 5,000 سے زیادہ نایاب اشیاء نہیں ہے، بلکہ یہاں پہلی بار توتن خامن کے مقبرے سے نکالے گئے تمام خزانے اکٹھے دکھائے جا رہے ہیں۔
توتن خامن کا مقبرہ مصر میں ”ویلی آف کنگز“ میں واقع ہے اور اسے دنیا کے سب سے مشہور اور اہم آثارِ قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس قبر میں ایک غیر معمولی تعداد میں خزانے اور سونے کے آرٹیکلز پائے گئے، جن میں توتن خامن کا مشہور سونے کا موت کے بعد ماسک بھی شامل ہے، جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔
خلاصہ یہ کہ، توتن خامن کی قبر ایک قدیم مقبرہ ہے جو ایک فرعون کی آخری آرام گاہ تھی، اور اس کا دریافت ہونا تاریخ میں ایک اہم لمحہ مانا جاتا ہے۔ توتن خامن کی قبر کی کھدائی کے ساتھ جڑی ایک اور پراسرار اور دل چسپ کہانی ہے، ”فرعون کی بدشگونی“۔
این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جب بھی اس قصے کا ذکر آتا ہے، تو ایک نام فوراً ذہن میں آتا ہے، لارڈ کارنارون، وہ انگریز جس کی زندگی ایک تاریخی دریافت کی بدولت مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ نہ صرف مصر کی قدیم تہذیب میں دلچسپی رکھنے والا ایک امیر ترین شخص تھا، بلکہ اس کی بدقسمتی کا تعلق فرعون توتن خامن کی قبر سے تھا۔
لارڈ جارج ہربرٹ، جو بعد میں پانچویں ’ایئرل آف کارنارون‘ کہلائے، 19ویں صدی کے آخر میں خوشحال اور آرام دہ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن 1903 میں ایک حادثے میں شدید زخمی ہونے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ ڈاکٹروں نے انہیں تجویز دی کہ وہ صحت کے لیے گرم علاقوں کا سفر کریں۔ اسی دوران، ان کی نظر مصر پر پڑی، اور وہاں آ کر انہوں نے اپنے علاج کا آغاز کیا۔
مصر کی قدیم تہذیب اور آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھنے والے لارڈ کارنارون نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ وہاں کی کھدائیوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں چھپے ہوئے خزانے اور راز، جو ہزاروں سال سے مٹی میں دفن ہیں، دنیا کے سامنے آنے کے منتظر ہیں۔ لیکن کیا اس کے اس فیصلے نے ایک بدشگونی کو جنم دیا؟
دو دہائیوں بعد، لارڈ کارنارون نے، آثارِ قدیمہ کے ماہر ہاورڈ کارٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کی، جس کے نتیجے میں 1922 میں فرعون توتن خامن کا مقبرہ ویلی آف کنگز میں دریافت ہوا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی آثارِ قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک تھی، جس میں سونا، جواہرات، فرنیچر اور مشہور سونے کا موت کا ماسک شامل تھا۔ اس خبر نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔
مقبرے کی کھوج کے چند ماہ بعد، ایک مچھر نے لارڈ کارنارون کو گال پر کاٹ لیا۔ انہوں نے اسے معمولی سمجھا لیکن بعد میں زخم میں انفیکشن کے نتیجے میں 5 اپریل 1923 کو اس کی موت ہوگئی۔ اس کی موت کے ساتھ عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے، جیسے قاہرہ میں بجلی کی بندش اور اس کے وفادار جیک رسل ٹیریر سوزی کی اچانک موت۔ یہ تمام واقعات بدشگونی کے نظریات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا باعث بنے۔
عالمی میڈیا نے اس واقعہ کو ایک غیر فطری حادثہ کے طور پر پیش کیا۔ بعض نے یہ تک کہا کہ یہ ”فرعون کی بدشگونی“ کا نتیجہ تھا۔ مختلف کہانیوں اور کتابوں میں اس خیال کو مزید بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، جس سے خوف اور تجسس پھیل گیا۔
نیویارک ٹائمز نے اپریل 1923 میں لارڈ کارنارون کی موت کی خبر دی، جس کا سبب ایک کیڑے کا کاٹنا بتایا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ عوام نے اسے ایک قدرتی سانحہ سمجھا ہے لیکن مصر کے روحانی پیروکاروں نے اسے فرعون کی بدشگونی قرار دیا، اور کہا ہےکہ جو بھی فرعون کی قبر کو کھولے گا، وہ اس کا شکار ہوگا۔
اور یوں مقامی افواہیں پھیلنے لگیں کہ لارڈ کارنارون کو کسی زہریلے شے نے متاثر کیا ہو گا جو قبر میں چھپایا گیا تھا۔ سر آرتھر جیسے معروف مصنفین نے بھی اس واقعہ کو ماورائی طور پر پیش کیا، اور کہا کہ قدیم روحیں یا ”ایلیمنٹس“ ہی اس کی موت کی وجہ ہیں۔
تاہم، زیادہ تر تاریخ دانوں کے مطابق لارڈ کارنارون کی موت کا سائنسی سبب ان کی کمزور صحت اور بسیویں صدی کی ابتدائی بیماریوں کا اثر تھا، کیونکہ اس دور میں اینٹی بایوٹکس تو تھے نہیں اور انفیکشن عام طور پر مہلک ثابت ہوتے تھے۔ لیکن پھر بھی لوگوں کی بڑی تعداد کے لئے یہ کہانی اب تک ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، کیا یہ فرعون کی بدشگونی تھی یا محض ایک بدقسمت حادثہ؟