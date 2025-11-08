ترکیہ نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے

اسرائیلی وزراء اور فوجی سربراہ سمیت 37 اہلکاروں پر غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام
شائع 08 نومبر 2025 09:14am
ترکیہ نے اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے متعدد اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف غزہ میں مبینہ نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔

دی گارجین کے مطابق استنبول کے پراسیکیوٹر آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو اور دیگر 36 اسرائیلی حکام پر ”نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم“ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جو مبینہ طور پر غزہ میں منظم انداز میں انجام دیے گئے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ تحقیقات کے دوران غزہ میں ”ترک-فلسطینی دوستی اسپتال“ پر اسرائیلی بمباری کا حوالہ بھی شامل ہے، جو ترکی کی مالی معاونت سے تعمیر کیا گیا تھا اور مارچ میں اسرائیلی حملے کا نشانہ بنا۔

ترک حکام کا کہنا ہے کہ ان الزامات کے تحت تمام متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے ترکی کے اقدام کو ”تشہیری حربہ“ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔

اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون ساعر نے ایک بیان میں کہا کہ ”اسرائیل پوری سختی سے صدر اردوان کے اس تازہ پروپیگنڈا اسٹنٹ کو مسترد کرتا ہے“۔

خیال رہے کہ ترکی نے گزشتہ سال جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالتِ انصاف (ICJ) میں اسرائیل پر نسل کشی کے مقدمے میں باضابطہ طور پر شمولیت اختیار کی تھی۔

واضح رہے کہ فلسطینی علاقے غزہ میں 10 اکتوبر سے ایک کمزور جنگ بندی نافذ ہے، جو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطے میں امن منصوبے کا حصہ ہے۔

