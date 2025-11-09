حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کردی
غزہ میں جاری جنگ کے دوران حماس نے جنگ بندی معاہدے کی پاس داری کرتے ہوئے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ یرغمالیوں کی ہلاکتوں کی تعداد اب 22 تک جا پہنچی ہے جبکہ 20 کو زندہ رہائی دی جا چکی ہے۔
بین الاقوامی خبر ایجنسیوں کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ اس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی ہے۔ اس اقدام کے بعد مجموعی طور پر 22 اسرائیلی یرغمالی ہلاک ہوچکے ہیں، جبکہ 20 کو زندہ حالت میں رہا کیا جا چکا ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ اقدام معاہدے کی شقوں کے مطابق کیا گیا، جس کے تحت دونوں فریقین کو قیدیوں اور لاشوں کے تبادلے کا عمل جاری رکھنا ہے۔
دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ تل ابیب نے بھی انسانی بنیادوں پر 285 فلسطینیوں کی لاشیں حماس کے حوالے کر دی ہیں۔ اسی سلسلے میں 2 ہزار فلسطینی قیدیوں کو بھی مختلف جیلوں سے رہائی دی گئی ہے۔
فلسطینی اور اسرائیلی ذرائع کے مطابق قیدیوں اور لاشوں کا تبادلہ بین الاقوامی ثالثوں کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، تاکہ کسی نئی جھڑپ یا معاہدے کی خلاف ورزی سے بچا جا سکے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ عمل دونوں فریقین کے درمیان جاری کشیدگی میں کسی حد تک کمی لا سکتا ہے، تاہم خطے میں پائیدار امن کے لیے مزید سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے۔