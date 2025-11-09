جڑ والے آلو کھانا کتنا نقصان دہ ہے؟ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے
ہمارے کچن میں آلو ایک ایسی سبزی ہے جس کے بغیر سبزیوں کی ٹوکری ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ فرائز ہوں، ٹِکّیاں، چپس یا سالن ہو آلو ہر ڈش میں اپنی موجودگی درج کراتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ دنوں بعد آلوؤں پر چھوٹے سفید رنگ کے اُگے ہوئے دانے یا جڑیں نکل آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ، کیا ایسے آلو کھانا محفوظ ہے؟
ماہرین کے مطابق، ایسے آلوؤں میں دو خاص کیمیائی مرکبات پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں ”سولانین“ اور ”چاکونین“ کہا جاتا ہے۔ یہ اجزاء قدرتی طور پر آلو کے تحفظ کے لیے بنتے ہیں، مگر جب ان کی مقدار بڑھ جائے تو انسانی صحت کے لیے زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔
ہیلتھ لائن کی رپورٹ کے مطابق، اگر یہ مرکبات کم مقدار میں جسم میں داخل ہوں تو معمولی متلی، پیٹ درد، یا اسہال کی شکایت ہو سکتی ہے۔
البتہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے سردرد، بخار، دھڑکن کی تیزی، بلڈ پریشر میں کمی اور اعصابی مسائل تک پیدا ہو سکتے ہیں۔
جڑ والے آلو کیوں خطرناک ہیں؟
زہریلے مادے میں اضافہ
آلو کی جڑوں، چھلکے، کونپلوں اور پتوں میں گلائیکو الکالوئیڈ کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو انسانی جسم میں جا کر معدے اور اعصاب پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔
ناگوار ذائقہ
اُگے ہوئے آلو عام طور پر کڑوے ذائقے کے حامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ ان ہی زہریلے مادوں کا جمع ہونا ہے۔
غذائیت میں کمی
جب آلو میں کونپلیں نکل آتی ہیں، تو اس کی غذائی توانائی اُن کونپلوں کی نشوونما میں خرچ ہو جاتی ہے، جس سے آلو کے وٹامنز اور معدنیات کم ہو جاتے ہیں۔
زہریلا پن کم کرنے کے گھریلو طریقےکیا مؤثر ہیں؟
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آلو کا چھلکا اُتار کر یا کونپلیں کاٹ کر اسے کھانا محفوظ ہو جاتا ہے۔ ماہرین اس بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتے ہیں، مگر خبردار کرتے ہیں کہ خطرہ پھر بھی باقی رہتا ہے۔
آلو کے سبز حصے، اُگی ہوئی کونپلیں مکمل طور پر کاٹ دینا ضروری ہے۔
تلنا (فرائنگ) کچھ حد تک زہریلے اثرات کم کر سکتا ہے، مگر ابالنے یا مائیکروویو کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔
اگر آلو زیادہ سبز یا نرم ہو جائے، تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسے ضائع کر دیا جائے۔
آلو کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے طریقے
نیشنل کیپٹل پوائزن سینٹر کے مطابق، جڑ سے بچانے کے لیے آلو کو:
ٹھنڈی، خشک اور اندھیری جگہ پر رکھیں۔
زیادہ مقدار میں ذخیرہ نہ کریں ۔ اتنے ہی آلو خریدیں جو ایک یا دو ہفتے میں استعمال ہو جائیں۔
خریدنے کے بعد انہیں چند دنوں میں استعمال کر لیں تاکہ ان میں کونپلیں نہ نکلیں۔
اُگے ہوئے آلو دیکھنے میں معمولی لگ سکتے ہیں، مگر ان میں موجود سولانین اور چاکونین صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اگر آلو سبز یا کونپل والے ہو جائیں تو بہتر ہے کہ انہیں فوراً ضائع کر دیں۔صحت پر سمجھوتا نہ کریں۔