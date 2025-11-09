امریکی جوڑے نے طویل ترین شادی کا ریکارڈ اپنے نام کرلیا
میامی سے تعلق رکھنے والے بزرگ جوڑے کو عالمی سطح پر دنیا کی سب سے طویل شادی شدہ جوڑی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ دونوں کی مشترکہ عمر 215 سال سے زائد ہے اور ان کی شادی کو 83 سال مکمل ہو چکے ہیں۔
امریکی شہر میامی سے تعلق رکھنے والے اس جوڑے، 108 سالہ لائل گِٹنز اور 107 سالہ ایلینر گِٹنز کو گنیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے دنیا کے سب سے عمر رسیدہ شادی شدہ جوڑے کا اعزاز ملا ہے۔ ان دونوں نے مجموعی عمر کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔
دی گارجین کے مطابق تحقیقاتی ویب سائٹ ’لانگیوی کویسٹ‘ (LongeviQuest) نے ان کی شادی کا سرٹیفیکیٹ، مردم شماری کے ریکارڈ اور پرانے سرکاری دستاویزات کی مدد سے تصدیق کی کہ جوڑے کی شادی کو 83 سال مکمل ہو چکے ہیں۔
یہ جوڑا 4 جون 1942 کو شادی کے بندھن میں بندھا۔ ان کے تین بچے ہیں، ایک بیٹا اور دو بیٹیاں، جن میں سب سے بڑی بیٹی ان دنوں میں پیدا ہوئی جب لائل دوسری جنگ عظیم میں فوجی خدمات انجام دے رہے تھے۔
یہ اعزاز اُنہیں برازیل کے مانویل اینجلم ڈینو اور اُنکی اہلیہ ماریا ڈی سوسا ڈینو کے انتقال کے بعد ملا، جن کی شادی کو 85 سال ہو چکے تھے۔
لائل اور ایلینر کی ملاقات 1941 میں ایک باسکٹ بال میچ میں ہوئی، جہاں لائل کلارک اٹلانٹا یونیورسٹی کی نمائندگی کر رہے تھے اور ایلینر تماشائیوں میں شامل تھیں۔
ایلینر نے بتایا کہ انہیں یاد نہیں کہ میچ کس نے جیتا، بس یہ یاد ہے کہ اسی دن انہوں نے پہلی بار لائل کو دیکھا تھا۔
جب دوسری جنگِ عظیم جاری تھی، لائل کو فوج میں بھرتی ہونے کا شوق تھا۔ پھر بھی دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا اور 4 جون 1942 کو شادی کے بندھن میں بندھے، لائل شادی کے لیے جارجیا میں امریکی فوجی کیمپ سے تین دن کی چھٹی لے کر آئے۔
لائل جب اٹلی میں امریکی فوج کے ساتھ تعینات ہوئے تو ایلینر اس وقت پہلے بچے کی ماں بننے والی تھیں۔ وہ نیویارک منتقل ہوئیں اور شوہر کے خاندان سے پہلی بار ملیں۔
ایلینر نے ایک ایئرکرافٹ پرزہ جات کمپنی میں اکاؤنٹس کے شعبے میں کام کیا، جب کہ دونوں ایک دوسرے سے خط و کتابت کے ذریعے رابطے میں رہے۔ فوجی سنسر شپ کی وجہ سے لائل کے زیادہ تر خطوط کے حصے مٹا دیے جاتے تھے۔
جنگ کے بعد کی زندگی
جنگ کے بعد یہ جوڑا نیویارک منتقل ہوا، جہاں دونوں نے سرکاری ملازمت کے امتحانات پاس کیے اور طویل عرصہ سرکاری اداروں میں خدمات انجام دیں۔ جس کے بعد وہ میامی منتقل ہوگئے۔
ایلینر نے 69 سال کی عمر میں فورڈہم یونیورسٹی، برونکس سے ’شہری تعلیم‘ میں پی ایچ ڈی مکمل کی۔ دونوں دہائیوں تک اپنی سابقہ یونیورسٹی کے ایلومنی ایسوسی ایشن میں فعال رہے۔
ریکارڈ کے مطابق جوڑے کی مشترکہ عمر 216 سال ہے، جو دنیا میں اب تک کسی بھی شادی شدہ جوڑے کی سب سے زیادہ مجموعی عمر ہے۔
لائل نے ایک ویڈیو انٹرویو میں کہا کہ ’ہم اب بھی ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں اور یہی ہماری زندگی کا حسن ہے۔‘
جب اُن سے طویل ازدواجی زندگی کا راز پوچھا گیا تو دونوں کا سادہ سا جواب تھا کہ ’ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔‘