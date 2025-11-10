آئینی ترمیم میں حکومت کا ایک ووٹ کم، عرفان صدیقی وینٹی لیٹر پر منتقل
مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی کی طبیعت انتہائی ناساز بتائی جا رہی ہے، خاندانی ذرائع کے مطابق انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے اور وہ اس وقت آکسیجن سپورٹ پر ہیں۔
خاندانی ذرائع کے مطابق سینیٹر عرفان صدیقی گزشتہ چند روز سے علیل ہیں، تاہم ان کی طبیعت اچانک بگڑنے پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے وینٹی لیٹر پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔
حکومتی ذرائع نے کہا کہ 27 آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیر کو ایوان میں پیش ہونے جارہی ہے تاہم حکومتی بینچ سے سینیٹر عرفان صدیقی کی طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں آکسیجن لگی ہوئی ہے اور ہوسکتا ہے ووٹ نہ ڈال سکیں۔
حکومتی ذرائع کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس 64 اراکین کی تعداد موجود ہے اور ثابت کریں گے کہ دو تہائی اکثریت ہے۔
پارٹی رہنماؤں نے سینیٹر عرفان صدیقی کی جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔