ثانیہ کو شعیب سے طلاق کے بعد ’گھبراہٹ کے دورے‘ پڑتے تھے: فرح خان
بالی ووڈ کی معروف کوریوگرافر اور فلم ساز فرح خان نے انکشاف کیا کہ سابق بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کو شعیب ملک سے طلاق کے بعد گھبراہٹ کے دورے پڑے ہیں ، جس کی وہ خود گواہ ہیں۔
ثانیہ مرزا آج بھی دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک تحریک ہیں۔ سابق ورلڈ نمبر 1 ڈبلز کھلاڑی نے حال ہی میں ایک گفتگو میں بطور سنگل مدر (تنہا ماں) زندگی گزارنے کی مشکلات کے بارے میں بات کی۔ یہ گفتگو ان کی قریبی دوست اور فلم ساز فرح خان کے ساتھ ان کے یوٹیوب شو سرونگ اٹ اپ ود ثانیہ مرزاکے دوران ہوئی۔
گفتگو کا آغاز فرح خان کے اپنے ماضی میں پیش آنے والی مشکلات کے ذکر پر ہوا جو انہیں اپنے والد کی فلم ناکام ہونے پر جھیلنی پڑی تھیں۔
شعیب ملک کے بغیر بچہ پالنے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے، ثانیہ مرزا کا انٹرویو
گفتگو کے دوران فرح خان نے ثانیہ مرزا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ، ’تم اب ایک سنگل مدر ہو، اور اس سے زیادہ مشکل کچھ نہیں۔ یہ بہت ہی کٹھن راستہ ہے۔ ہم سب کی اپنی اپنی زندگیاں ہیں اور ہمیں وہی راستہ چننا ہوتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔‘
اس پر ثانیہ مرزا نے اعتراف کیا کہ ماں بننے اور کام کے درمیان توازن قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے ایک مشکل دن یاد کرتے ہوئے بتایا، ”میں کیمرے پر نہیں کہنا چاہتی، لیکن وہ لمحہ میری زندگی کے سب سے کٹھن لمحات میں سے ایک تھا جب تم (فرح خان) میرے سیٹ پر آئیں۔ مجھے اُس کے بعد ایک لائیو شو کرنا تھا اور اگر تم نہ آتیں تو میں وہ شو کبھی نہیں کر پاتی۔ میں کانپ رہی تھی۔ تم نے کہا تھا، ’چاہے کچھ بھی ہو، تم یہ شو کرو گی۔‘“
ماں، باپ سے زیادہ ذمہ داریاں نبھاتی ہے: ثانیہ مرزا
فرح خان نے بھی وہ واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا، ’میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی پینک اٹیک میں نہیں دیکھا تھا۔ اُس دن میرا اپنا شوٹ تھا، لیکن میں سب چھوڑ کر پاجامہ اور چپل میں تمہارے پاس چلی گئی تھی۔‘
واضح رہے کہ ثانیہ مرزا نے اپریل 2010 میں پاکستانی کرکٹر شعیب ملک سے اپنے آبائی شہر حیدرآباد میں شادی کی تھی۔ ان کے بیٹے ایزان کی پیدائش اکتوبر 2018 میں ہوئی۔
جنوری 2024 میں ثانیہ مرزا اور سابق پاکستانی کرکٹ کپتان شعیب ملک نے اپنی 14 سالہ ازدواجی زندگی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے زندگی کی راہیں جدا کرلیں۔
اس سے قبل شعیب ملک کی شادی مبینہ طور پر عائشہ نامی خاتون سے ہوئی تھی جس سے انہوں نے بعد میں طلاق لے لی۔ ثانیہ سے علیحدگی کے بعد شعیب نے پاکستانی اداکارہ ثنا جاوید سے شادی کرلی۔