چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ستائیسویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ اجلاس آج طلب کرلیا
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ستائیسویں آئینی ترمیم پر غور کے لیے آج فل کورٹ اجلاس طلب کرلیا ہے، یہ اجلاس تین سینئر ججوں کی جانب سے لکھے گئے خطوط کے بعد بلایا گیا جن میں ترمیم کے تفصیلی جائزے کی سفارش کی گئی تھی۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس آج طلب کرلیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں ستائیسویں آئینی ترمیم کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔
فل کورٹ اجلاس بلانے کی درخواست سپریم کورٹ کے تین ججوں نے تحریری طور پر کی تھی۔ پہلا خط جسٹس منصور علی شاہ، دوسرا جسٹس اطہر من اللہ اور تیسرا خط جسٹس صلاح الدین پنہور نے چیف جسٹس کو لکھا تھا۔
ججوں کے ان خطوط میں کہا گیا تھا کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کا شق وار جائزہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ترمیم ریاستی اختیارات کے توازن پر اثر ڈال سکتی ہے۔ خطوط میں اس امر پر زور دیا گیا کہ آئین کا تقاضا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے بنیادی ڈھانچے اور توازن کا تحفظ کرے۔ ججوں نے اپنے مراسلوں میں تحریر کیا کہ ”تاریخ ہماری آسانی نہیں، بلکہ ہماری فیصلہ سازی کی ہمت کو یاد رکھے گی۔“ فل کورٹ اجلاس میں تمام جج آئینی ترمیم کا قانونی پہلوؤں سے تفصیلی جائزہ لیں گے۔