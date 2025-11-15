جسٹس کریم خان آغا نے بھی وفاقی آئینی عدالت کے جج حلف اٹھا لیا
جسٹس کریم خان آغا نے بھی وفاقی آئینی عدالت کے جج کے طور پر عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ان سے حلف لیا۔
اس سے قبل، جمعے کو حلف برداری کی تقریب میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز عامر فاروق، حسن اظہر رضوی اور علی باقر نجفی نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور دیگر ہائی کورٹ ججز کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، وکلاء اور دیگر شرکاء نے بھی شرکت کی۔
وفاقی وزارتِ قانون و انصاف نے وفاقی آئینی عدالت میں چھ ججز کی تعیناتی کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس کریم خان، جسٹس روزی خان، جسٹس علی باقر اور جسٹس ارشد حسین اب وفاقی آئینی عدالت کا حصہ ہوں گے۔
جمعہ کو حلف برداری کی جو تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ میں منعقد ہوئی، اس میں تین ججز نے عہدوں کا حلف اٹھایا تھا۔ تاہم، جسٹس محسن اختر، جسٹس طارق محمود، جسٹس اعجاز اسحاق، جسٹس ثمن رفعت امتیاز اور جسٹس بابر ستار اس موقع پر موجود نہیں تھے۔
واضح رہے کہ جسٹس مسرت ہلالی نے صحت کے مسائل کے باعث وفاقی آئینی عدالت کا حصہ بننے سے معذرت کی ہے۔
وفاقی آئینی عدالت کا صدر دفتر اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم ہوگا، جہاں چیف جسٹس امین الدین خان روم نمبر ایک میں بیٹھیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر روم نمبر دو میں منتقل ہو جائیں گے۔
اس سے قبل جمعہ کی صبح صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس امین الدین خان سے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے طور پر عہدے کا حلف لیا۔