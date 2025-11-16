پشاور: نجی ہوٹل سے غیر قانونی طور پر مقیم 5 افغان باشندے گرفتار
وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) پشاور زون نے کارروائی کرتے ہوئے ڈبگری گارڈنز کے ایک نجی ہوٹل پر چھاپہ مار کر پانچ افغان باشندوں کو گرفتار کرلیا، جن پر پاکستانی دستاویزات غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کا الزام ہے۔
ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان نے غیر قانونی پاکستانی دستاویزات بنا رکھے تھے، گرفتار ملزمان میں علی خان، اجمل، قاسم، احمد اور حمزلہ شامل ہیں۔
ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے اعتراف کیا کہ وہ انہی پاکستانی دستاویزات کی بنیاد پر سعودی عرب کا ورک پرمٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے تھے۔
گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔
ایف آئی اے کے مطابق گرفتار افغان باشندوں کے قبضے سے افغانستان کی دستاویزات اور پاکستانی شناختی کارڈ بھی برآمد ہوئے۔