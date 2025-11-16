رائزنگ اسٹار ایشیا کپ: پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا
پاکستان شاہینز نے معاذ صداقت کی شاندار بیٹنگ کی بدولت دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔
رائزنگ اسٹار ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز نے بھارت کو دھول چٹادی۔ پاکستان نے روایتی حریف بھارت اے کی ٹیم کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا ہے۔
قطر کے دارالحکومت دوحا میں کھیلے گئے گروپ میچ میں پاکستان شاہینز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔
بھارت اے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے137 رنز کا ہدف دیا تھا۔ بھارت اے کے جانب سے سوریاونسی نے 45 اور نمن دھیر نے 35 رنز بنائے۔
پاکستان کے شاہد عزیز نے تین اور معاذ نے دو وکٹیں لیں۔
بعدازاں 137 رنز کا ہدف پاکستان شاہینز نے معاذ صداقت کی شاندار بیٹنگ کی بدولت دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔
pakistan shaheens
World Asia Cup Rising Stars 2025
enters asia cup semi finals
beat India
مزید خبریں
پاکستان کا سری لنکا کو ون ڈے سیریز میں 0-3 سے کلین سوئپ
گردن پر شدید چوٹ، بھارتی کرکٹر شبھمن گل آئی سی یو منتقل
سابق کپتان سرفراز احمد کو پی سی بی میں نئی ذمہ داریاں مل گئیں
رونالڈو کو پہلی بار انٹرنیشنل فٹبال میں ریڈ کارڈ مل گیا، پابندی کا خدشہ
بابر اعظم کی 807 دن کے بعد سنچری: سعید انور کا ریکارڈ برابر کردیا
دوسرے ون ڈے میں سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر پاکستان نے سیریز اپنے نام کرلی
مقبول ترین