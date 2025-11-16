رائزنگ اسٹار ایشیا کپ: پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا

پاکستان شاہینز نے معاذ صداقت کی شاندار بیٹنگ کی بدولت دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔
شائع 16 نومبر 2025 10:56pm
کھیل

رائزنگ اسٹار ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز نے بھارت کو دھول چٹادی۔ پاکستان نے روایتی حریف بھارت اے کی ٹیم کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا ہے۔

قطر کے دارالحکومت دوحا میں کھیلے گئے گروپ میچ میں پاکستان شاہینز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔

بھارت اے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے137 رنز کا ہدف دیا تھا۔ بھارت اے کے جانب سے سوریاونسی نے 45 اور نمن دھیر نے 35 رنز بنائے۔

پاکستان کے شاہد عزیز نے تین اور معاذ نے دو وکٹیں لیں۔

بعدازاں 137 رنز کا ہدف پاکستان شاہینز نے معاذ صداقت کی شاندار بیٹنگ کی بدولت دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔

