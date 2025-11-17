وفاقی آئینی عدالت نے اپنا پہلا بڑا فیصلہ سنا دیا
وفاقی آئینی عدالت نے اپنا پہلا بڑا فیصلہ سناتے ہوئے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ نے وائس چانسلر کی تقرری کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تاہم یہ کیس گزشتہ آٹھ سالوں سے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا تھا۔ آخر کار وفاقی آئینی عدالت نے اس معاملے کی سماعت کی اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔
عدالت نے واضح کیا کہ وائس چانسلر کی تقرری کے عمل میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، اس لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ اس فیصلے کے بعد کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی تقرری کے حوالے سے نئے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، آئینی عدالت کا یہ فیصلہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی بلکہ ملک کی دیگر جامعات میں انتظامی تقرریوں کے عمل پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ عدالت نے واضح کیا کہ تعلیمی اداروں میں قانونی تقاضوں کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔