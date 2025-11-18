آسٹریلیا کی افغان طالبان پر نئی پابندیوں کی تیاری

ترامیم کے بعد آسٹریلوی حکومت کو افغانستان کے خلاف سفری پابندیاں عائد کرنے کا اختیار ہو گا
اپ ڈیٹ 18 نومبر 2025 11:23am
آسٹریلوی حکومت نے افغانستان میں طالبان کے دورِ اقتدار میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بعد نئی اور سخت پابندیوں کی تجاویز تیار کر لی ہیں۔ یہ تجاویز طالبان پر عالمی سطح پر دباؤ بڑھانے اور اُنہیں انسانی حقوق کے احترام پر مجبور کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔

آسٹریلیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان کے خلاف پابندیوں کے موجودہ قوانین میں ترامیم پر غور جاری ہے، جن کے ذریعے افغانستان کے لیے مخصوص معیار بھی متعارف کرائے جائیں گے۔ ان ترامیم کے بعد آسٹریلوی حکومت کو افغانستان پر سفری پابندیاں عائد کرنے کا اختیار بھی حاصل ہو جائے گا۔

ہیومن رائٹس واچ نے آسٹریلوی حکومت کے اس اقدام کی بھرپور حمایت کی ہے۔

ادارے کا کہنا ہے کہ مجوزہ ترامیم احتساب کی جانب ایک اہم قدم ہیں، کیونکہ افغان طالبان کے ہاتھوں ہونے والے مظالم مسلسل بڑھ رہے ہیں۔

ہیومن رائٹس واچ کے مطابق طالبان حکام پر سنگین جرائم کے الزامات ہیں، جن میں خواتین کے بنیادی حقوق کی پامالی، اظہارِ رائے پر پابندیاں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں پر تشدد شامل ہیں۔

اقوام متحدہ کے ماہرین پہلے ہی طالبان کے مظالم کو ”صنفی تفریق“ قرار دے چکے ہیں۔

ہیومن رائٹس واچ کے آسٹریلیا میں مقیم ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ طالبان حکام نے صحافیوں اور کارکنان کو زد و کوب کیا، انہیں دھمکایا اور اُن کے خلاف کارروائیاں کیں، جس پر مزید خاموش رہنا ممکن نہیں۔

آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں طالبان کی ”جابرانہ اور سفاک ذہنیت“ کا جواب ہیں اور عالمی برادری کو ایک مضبوط پیغام دیتی ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

ماہرین کے مطابق، اگر یہ مجوزہ ترامیم منظور ہو جاتی ہیں تو آسٹریلیا طالبان کے خلاف سخت اقدامات کرنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا، اور یہ اقدامات طالبان پر بین الاقوامی دباؤ مزید بڑھا دیں گے۔

