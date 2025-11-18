آج کی بڑی خبریں
صبح سے لے کر ابھی تک پاکستان سمیت دنیا بھر میں کیا کچھ ہوا؟
-
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار ماسکو نیشنل سینٹر پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ سربراہان حکومت کے ایس سی او اجلاس میں شرکت کریں گے۔
-
ستائیسویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی، جسٹس جمال خان مندوخیل سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کے رکن بن گئے۔
-
سونے کی فی تولہ قیمت سات ہزار روپے کم ہو کر چار لاکھ تیئیس ہزار چھ سو باسٹھ روپے پر آگئی۔
-
ایران کی جانب سے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا فری داخلہ 22 نومبر 2025 سے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔
-
پیر کو سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد منگل کو بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہرے بھڑک اٹھے۔
-
برطانیہ نے نئی امیگریشن اصلاحات کا اعلان کیا ہے، جن کے تحت غیرقانونی تارکین وطن کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے گا، سیاسی پناہ لینے والوں کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنا بھی انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے۔
-
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے سولہویں وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر آزاد کشمیر چوہدی لطیف اکبر نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔
-
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فٹبال ورلڈ کپ شائقین کے لیے امریکی ویزا میں خصوصی ترجیح کا اعلان کیا ہے۔
-
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور کرلی ہے۔ قرارداد کے حق میں 14 ووٹ پڑے جبکہ مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں آیا۔
