سہ ملکی سیریز: زمبابوے کا پاکستان کو 148 رنز کا ہدف
پاکستان نے زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا
سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے میچ میں زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 148 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔
راولپنڈی میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔
زمبابوے نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 147 رنز اسکور کیے ہیں۔ زمبابوے کے اوپنر بیٹر برائن بینٹ نے 49 زنز کی اننگز کھیلی جبکہ کپتان سکندر رضا نے 34 رنز بنائے۔
پاکستان ٹیم میں صائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، بابر اعظم، سلمان علی آغا، عثمان خان، محمد نواز، فہیم اشرف، سلمان مرزا، شاہین آفریدی اور ابرار احمد شامل ہیں۔
واضح رہے کہ سہ ملکی سیریز میں پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔
pakistan vs zimbabwe
Tri nation series
148 runs target
مزید خبریں
بنگلادیش ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ بھارت اچانک ملتوی
سری لنکا کے دو کھلاڑی پاکستان میں بیمار، سہ ملکی سیریز سے باہر
سنچری بناتے ہی بابر اعظم پر آئی سی سی کا جرمانہ
رائزنگ اسٹار ایشیا کپ: پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا
پاکستان کا سری لنکا کو ون ڈے سیریز میں 0-3 سے کلین سوئپ
گردن پر شدید چوٹ، بھارتی کرکٹر شبھمن گل آئی سی یو منتقل
مقبول ترین