سہ ملکی سیریز: زمبابوے کا پاکستان کو 148 رنز کا ہدف

پاکستان نے زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا
شائع 18 نومبر 2025 07:46pm
کھیل

سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے میچ میں زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 148 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔

راولپنڈی میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔

زمبابوے نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 147 رنز اسکور کیے ہیں۔ زمبابوے کے اوپنر بیٹر برائن بینٹ نے 49 زنز کی اننگز کھیلی جبکہ کپتان سکندر رضا نے 34 رنز بنائے۔

پاکستان ٹیم میں صائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، بابر اعظم، سلمان علی آغا، عثمان خان، محمد نواز، فہیم اشرف، سلمان مرزا، شاہین آفریدی اور ابرار احمد شامل ہیں۔

واضح رہے کہ سہ ملکی سیریز میں پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔

