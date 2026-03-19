کیوی کرکٹر گلین فلپس نے بطور پائلٹ بھی مہارت ثابت کردی
نیوزی لینڈ کے معروف آل راؤنڈر گلین فلپس نے بطور پائلٹ بھی مہارت ثابت کردی، انھوں نے آکلینڈ کے آرڈمور ایروڈروم پر ایک چھوٹا طیارہ کامیابی سے لینڈ کیا۔
کیوی کرکٹر گلین فلپس نے پائلٹ کے طور پر اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ مہارت کے ساتھ طیارے کو محفوظ انداز میں زمین پر اتارتے دکھائی دے رہے ہیں۔
انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ویڈیو میں گلین فلپس کو جہاز کے کنٹرولز سنبھالتے اور محفوظ طریقے سے لینڈنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جب کہ کیوی آل راؤنڈر کی اس مہارت نے مداحوں میں کافی دلچسپی پیدا کر دی ہے۔
گلین فلپس کو کرکٹ میں ایک مکمل آل راؤنڈر مانا جاتا ہے، وہ شاندار فیلڈر، کارآمد بولر، وکٹ کیپر اور پاور ہٹر ہیں، اب انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ میدان کے باہر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔
کیوی کرکٹر اس وقت کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، حال ہی میں انہوں نے آرڈمور فلائنگ اسکول میں طلبہ اور انسٹرکٹرز کے ساتھ وقت بھی گزارا۔
انہوں نے کہا کہ یہ میرا بہت بڑا شوق ہے، اگر میں کرکٹر نہ ہوتا اور وسائل پاس ہوتے تو شاید میں پائلٹ ہی بنتا، مجھے فضا میں رہنا بیحد پسند ہے، کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد پائلٹ کے طور پر کیریئر اختیار کرنا چاہوں گا۔