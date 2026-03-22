پی ایس ایل11 کے ترمیم شدہ شیڈول کا اعلان، اب میچز کہاں کھیلے جائیں گے؟
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے ترمیم شدہ شیڈول کا اعلان کردیا گیا ہے جب کہ لاہور اور کراچی 22،22 میچز کی میزبانی کریں گے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ایچ بی ایل پی ایس ایل کے 11 ویں ایڈیشن کے لیے نیا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان کی مشاورت اور قومی کفایت شعاری کے اقدامات کے تحت اس مرتبہ تمام میچز صرف لاہور اور کراچی میں ہوں گے جب کہ مجموعی تعداد 44 میچز کی ہوگی جو 39 دنوں میں کھیلے جائیں گے۔
پی سی بی کے جاری شدہ ترمیم شدہ شیڈول کے مطابق پی ایس ایل 11 کے میزبان شہروں کی تعداد 6 سے کم کر کے 2 کر دی گئی ہے تاکہ توانائی اور وسائل کی بچت کی جا سکے۔ لاہور اور کراچی 22، 22 میچز کی میزبانی کریں گے۔
پی ایس ایل کا افتتاحی میچ 26 مارچ کو لاہور قلندرز اور حیدر آباد کنگز مین کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 26 مارچ سے 6 اپریل تک 14 میچز لاہور میزبانی کرے گا جب کہ دوسرے مرحلے میں 8 سے 19 اپریل تک 15 میچز کراچی میں ہوں گے۔ اسی طرح 21 سے 26 اپریل تک 5 میچز لاہور جب کہ 6 میچز کراچی میں کھیلے جائیں گے۔
اس کے علاوہ پی ایس ایل کا کوالیفائر کراچی میں 28 اپریل کو ہوگا۔ پہلا ایلمنیٹر 29 اپریل اور دوسرا ایلمنیٹر یکم مئی کو لاہور میں ہوگا جب کہ پی ایس ایل 11 کا فائنل 3 مئی کو لاہور میں ہی کھیلا جائے گا۔
اس سال ٹورنامنٹ کو عارضی طور پر ”گھر سے دیکھیں“ ماڈل پر منتقل کیا گیا ہے، جس کے تحت براڈ کاسٹ اور پروڈکشن کے جدید فیچرز متعارف کرائے جائیں گے تاکہ شائقین کو بہتر اور زیادہ دلچسپ تجربہ فراہم کیا جا سکے۔
اس حوالے سے پی سی بی کا کہنا ہے کہ یہ ایڈیشن شائقین کی محبت اور جدید کوریج کے امتزاج کی وجہ سے اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹورنامنٹس میں سے ایک بن سکتا ہے۔
پی سی بی نے مزید کہا کہ اگرچہ اس مرتبہ اسٹیڈیم میں شائقین کی موجودگی نہیں ہوگی لیکن یہ اقدام توانائی کے وسائل پر دباؤ کم کرنے، بڑے آپریشنل انتظامات اور ٹرانسپورٹ و یوٹیلٹی اخراجات میں کمی کے لیے ضروری تھا۔ عام اندازے کے مطابق روزانہ تقریباً 30,000 شائقین اور متعلقہ عملہ ایک ماہ سے زائد عرصے تک سفر کرتا تو قومی وسائل پر زیادہ بوجھ پڑتا۔
پی سی بی نے یقین دلایا ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 معیاری کرکٹ پیش کرنے کے ساتھ قومی ترجیحات کے مطابق چلایا جائے گا اور یہ لیگ پاکستان کی کھیلوں کی طاقت کی علامت بنے گی۔