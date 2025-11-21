ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز: سیمی فائنل میں بنگلادیش نے بھارت کو شکست دے دی

سیمی فائنل کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔
اپ ڈیٹ 21 نومبر 2025 07:12pm
کھیل

دوحا میں کھیلے گئے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کا سیمی فائنل سپر اوور میں داخل ہوا جس میں بنگلادیش اے نے بھارت اے کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دے دی۔

میچ کے مقررہ 20 اوورز کے اختتام پر دونوں ٹیمیں برابر رہی تھیں، جس کے بعد فیصلہ سپر اوور میں آیا۔

بنگلادیش نے مقررہ اوورز میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے تھے جس کے تعاقب میں بھارت نے بھی 6 وکٹ کے نقصان پر 194 رنز بنالیے تھے، بھارت کو آخری گیند پر جیت کے لیے 4 رنز درکار تھے تاہم بنگلادیش کی کمزور فیلڈنگ کے باعث ایک گیند پر تین رن بن گئے اور یوں میچ ٹائی ہوگیا۔

سپر اوور میں بھارتی ٹیم کوئی رن نہ بنا سکی،اس طرح بھارت اے نے بنگلہ دیش اے کو جیت کے لیے ایک رن کا ہدف دیا۔

بھارتی بولر ایک وکٹ بھی حاصل کرسکا لیکن وائٹ بال کروا کر جیت بنگلادیش کے ہاتھ میں دے دی۔

دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان شاہینز اور سری لنکا آمنے سامنے ہوں گے۔

