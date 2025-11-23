افغانستان سے آنے والے ہر کنٹینر کی 100 فیصد جانچ کا فیصلہ
فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت آنے والے تمام کنٹینرز کی جانچ پڑتال کے لیے نان انٹروزیو انسپیکشن (این آئی آئی) سسٹم کے تحت اسکیننگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف بی آر کی طرف سے کسٹمز فیلڈ فارمیشنز کو جاری کردہ ہدایت نامے کے مطابق، کُل درآمدی اور برآمدی کنٹینرز کا 30 فیصد حصہ این آئی آئی اسکیننگ کے ذریعے جانچا جائے گا۔
نان انٹروزیو انسپیکشن کے تحت کنٹینر کی سالمیت کو نقصان پہنچائے بغیر ایکس رے یا گاما رے ٹیکنالوجی کے ذریعے سامان کی جانچ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، بعض گرین چینل کی ترسیلات کو بھی اسکین کیا جائے گا تاکہ نقل و حمل کے دوران محتاط رویہ قائم رہے۔
یہ نیا نظام مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا اور نان کنٹینرائزڈ یا لوز کارگو پر بھی اسی طریقہ کار کو لاگو کیا جائے گا۔
اس ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ ٹریڈ میں شفافیت، ڈویل ٹائم میں کمی، بہتر محصولات کی وصولی اور سرحدی سکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے لیے اعلیٰ معیار کی اسکیننگ تصاویر کو کسٹمز رسک مینجمنٹ سسٹم (آر ایم ایس) اور سینٹرلائزڈ آڈٹ سسٹمز میں شامل کیا جائے گا، جو عالمی معیار ڈبلیو سی او سیف فریم ورک کے مطابق ہوں۔
ایف بی آر نے واضح کیا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تمام کنٹینرز کی لازمی طور پر 100 فیصد این آئی آئی اسکیننگ ہوگی۔ ان تصاویر کو ترجیحاً مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر الگورتھم کے ذریعے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پر میچ کرنا ضروری ہے۔ ترسیلی یا ٹرانز شپمنٹ کارگو کی اسکیننگ آر ایم ایس اور مخصوص انٹیلی جنس کی بنیاد پر کی جائے گی۔
ٹرمنل آپریٹر یا سروس پرووائیڈر کے لیے یہ لازمی ہے کہ این آئی آئی آلات 98 فیصد وقت فعال رہیں اور تکنیکی معیارات پر پورا اتریں، جیسے کہ اسٹیل کی کم از کم 340 ملی میٹر کی گہرائی تک اسکین کرنا۔ اسکین شدہ تمام تصاویر کو انکرپٹ کیا جائے گا اور ریئل ٹائم میں چیف کمشنر کو منتقل کیا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کی مقامی تبدیلی یا حذف کاری سے بچا جا سکے۔
این آئی آئی کے تحت اسکین شدہ کارگو کو ٹریڈر کی گڈز ڈیکلیریشن کے مطابق تصاویر سے موازنہ کیا جائے گا اور خطرناک یا ممنوعہ اشیاء جیسے ہتھیار، منشیات، یا تابکار مواد کی موجودگی کی شناخت کی جائے گی تاکہ ملکی سپلائی چین یا ٹرانزٹ راستے میں کوئی غیر قانونی اشیاء نہ پہنچ سکیں۔ اس نظام کے ذریعے راستے میں ہونے والی ممکنہ چوری یا نقصان کی بھی نشاندہی ممکن ہوگی۔
یہ فیصلہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں شفافیت اور حفاظتی انتظامات کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ بین الاقوامی سپلائی چین محفوظ اور مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔