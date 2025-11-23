کوپ 30 کا متنازع معاہدہ: فوسل فیول کو نظر انداز کردیا
برازیل کی میزبانی میں کوپ 30 اجلاس میں ایک متنازع لیکن سمجھوتے پر مبنی ماحولیاتی معاہدہ طے پایا، جس میں ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مالی امداد بڑھانے کی بات کی گئی، تاہم اس میں فوسل فیولز یعنی روایتی ایندھن کا کوئی ذکر شامل نہیں کیا گیا۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق برازیل نے عالمی یکجہتی دکھانے کی کوشش کی، حالانکہ امریکا نے رسمی نمائندہ بھیجنے سے انکار کیا۔ ’یو این ایف سی سی سی کے سیکرٹری سائمن اسٹیئل نے کہا کہ ماحولیاتی جدوجہد جاری ہے اور ہم اب بھی اس میں لڑ رہے ہیں۔
’یو این ایف سی سی سی‘ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کا مقصد عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمٹ چینج کے اثرات کو کم کرنا، گرین ہاؤس گیسوں یعنی زمین کو گرم رکھنے والی گیسوں میں کمی لانا، اور ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔
دو ہفتوں کے سخت مذاکرات کے بعد معاہدہ منظور ہوا، لیکن یہ واضح ہوا کہ ممالک کے درمیان مستقبل کی حکمت عملی پر اختلافات شدید ہیں۔ کوپ 30 کے صدر اینڈرے کوریا دولاگو نے مذاکرات کی دشواری تسلیم کی اور کہا کہ کچھ ممالک زیادہ جارحانہ اقدامات چاہتے تھے۔
موسمیاتی سمٹ ’کوپ 30‘ کیا ہے اور اہم کیوں ہے؟
کولمبیا، پاناما اور یوروگوئے نے گرین ہاؤس گیسوں میں کمی یا فوسل فیولز پر اقدامات نہ ہونے پر اعتراض کیا۔ کولمبیا کی نمائندہ نے کہا کہ سائنس کو نظرانداز کرنے والا معاہدہ ناقابل قبول ہے، جبکہ روسی نمائندے نے اعتراض کرنے والے ممالک پر تنقید کی، جسے لاطینی امریکی ممالک نے ناپسند کیا۔
یورپی یونین اور لاطینی امریکی ممالک نے فوسل فیولز کے خاتمے پر بات کرنے کی کوشش کی، مگر سعودی عرب اور دیگر تیل برآمد کرنے والے ممالک نے مخالفت کی۔ یورپی یونین نے حتمی معاہدہ بلاک نہ کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ مطمئن نہیں تھی۔
برازیل میں ’کوپ 30‘ کے دوران احتجاج، عوام کی سیکیورٹی اہلکاروں سے جھڑپیں
معاہدے میں ترقی پذیر ممالک کو مالی امداد بڑھانے، کم از کم 2035 تک فنڈز کو تین گنا کرنے، اور موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے اقدامات شامل ہیں۔ بین الاقوامی ترقیاتی بینک کے مشیر نے کہا کہ فوری امدادی فنڈز اب بھی ناکافی ہیں۔ سیرالیون نے ماپنے کے لیے تیار کردہ اشاریوں پر بھی اعتراض کیا۔
فوسل فیولز اور جنگلات کی حفاظت پر ایک ضمنی دستاویز جاری کی گئی، جبکہ ان موضوعات پر بات چیت جاری رکھنے کی تجویز دی گئی۔ معاہدے میں عالمی تجارت اور ماحولیاتی اقدامات کو ہم آہنگ کرنے کے لیے بھی عمل شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تاکہ صاف ٹیکنالوجی کے فروغ میں رکاوٹیں کم ہوں۔