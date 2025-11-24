’کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی‘ کے اداکاروں کی 23 سالہ محبت کامیاب
ٹیلی ویژن کی دنیا میں ایک لمبے سفر کے بعد، بھارتی اسٹارز سندیپ بسوانا اور آشلشا ساونت نے بالآخر وہ قدم اٹھا لیا جس کا ان کے مداح برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔
این ڈی ٹی وی کے مطابق دونوں نے 16 نومبر کو وِرِندابن کے چندرودیہ مندر میں نہایت سادگی کے ساتھ شادی کی رسومات ادا کیں۔ تقریب میں صرف قریبی اہلِ خانہ شریک تھے، جب کہ شادی کی خبر انہوں نے اتوار 23 نومبر کو ایک مشترکہ پوسٹ کے ذریعے شیئر کی۔
جوڑے کی جانب سے جاری کی گئی تصاویر میں رسومات کی خوشگوار جھلکیاں، روشنی سے بھری مسکراہٹیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئے سفر کی خوشی نمایاں تھی۔ ان کا پیغام تھا کہ زندگی نے انہیں ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں روایت اور جذبات ایک دوسرے میں گھل مل کر ایک مکمل لمحہ بن گئے۔
سمریتی ایرانی نے بھی اس موقع پر جذباتی انداز میں مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ محبتیں رسموں سے نہیں، بلکہ ساتھ کے اعتماد سے پروان چڑھتی ہیں۔ انہوں نے چٹکی لیتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ اور دیگر دوست برسوں سے انہیں شادی کے فیصلے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے، اور اب انہیں لگتا ہے کہ ان کی دعا آخرکار سن لی گئی۔
سندیپ کے مطابق، اس سال اپریل میں وِرِندابن کا سفر ان دونوں کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ رادھا کرشن کے مندروں میں محسوس ہونے والا سکون اور قربت انہیں اس رشتے کو رسمی صورت دینے کی طرف لے گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں کی فیملیز طویل عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہی تھیں، اس لیے سب کی خوشی دیدنی تھی۔
آشلشا نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ بالکل فطری تھا، جیسے دل نے بس ایک لمحے میں اقرار کر لیا ہو کہ وقت آ گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس تعلق میں محبت کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی کیفیت بھی شامل ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی کا سب سے اہم لمحہ اسی شخص کے ساتھ گزارا جس کے ساتھ وہ برسوں سے ساتھ چل رہی تھیں۔
سندیپ نے ہنستے ہوئے کہا کہ انہیں سب سے زیادہ سکون اس بات کا ہے کہ اب انہیں بار بار یہ سوال نہیں سننا پڑے گا کہ وہ شادی کب کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق، ان کے دلوں میں تو وہ برسوں پہلے ہی ایک دوسرے کے شریکِ حیات تھے۔
سندیپ بسوانا بھی ایک کامیاب ٹی وی اداکار ہیں جن کا کریئر ”کچھ جھکی پلکیں“ جیسے شوز سے شروع ہوا اور وہ ”کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی“ کے بعد بہت سی سیریلز میں نظر آئے۔
شادی کے بعد آشلشا اور سندیپ کے مطابق زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، لیکن مداحوں اور دوستوں کی محبت اور دعائیں ان کے لیے بہت خوشی کا باعث ہیں۔ دونوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اب رسمی طور پر بھی رشتہ ازدواج میں بندھ چکے ہیں۔