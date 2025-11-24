لیجنڈری بولی وُڈ اداکار دھرمیندر چل بسے
بولی وُڈ کے مشہور اور لیجنڈری اداکار دھرمیندر 89 برس کی عمر میں چل بسے۔ 24 نومبر کی صبح سوشل میڈیا پر وڈیوز وائرل ہوئیں جن میں ان کے ممبئی کے گھر کے باہر ایمبولینس دیکھی گئی، جس سے 89 سالہ اداکار کی حالت کے حوالے سے قیاس آرائیاں شروع ہو ئیں۔
بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بولی وُڈ کے ”ہی مین“ اور دھرم پا جی کے نام سے مشہور دھرمیندر جہانی فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔
خیال رہے کہ گزشتہ ماہ بھی دھرمیندر کے انتقال کی جھوٹی خبریں سامنے آئی تھیں، جس پر ان کی بیٹی ایشا دیول اور اہلیہ ہیما مالینی نے فوراً وضاحت کی تھی کہ وہ مستحکم ہیں اور صحتیابی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔
ایشا دیول نے انسٹاگرام پر لکھا تھا کہ ”میڈیا غلط خبریں پھیلا رہا ہے۔ میرے والد صحت مند اور بحالی کے مراحل میں ہیں۔ ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری فیملی کی پرائیویسی کا احترام کریں۔“ ہیما مالینی نے بھی ایکس پر کہا تھا کہ ”یہ ناقابل معافی ہے کہ ذمہ دار چینلز ایسے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں جبکہ وہ علاج کے دوران ہیں اور صحتیاب ہو رہے ہیں۔ براہ کرم فیملی کی پرائیویسی کا احترام کریں۔“
دھرمیندر کی صحت سے متعلق تشویشناک خبر گزشتہ ماہ سامنے آئی تھی، جب انہیں سانس لینے میں پریشانیکے باعث ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ وہ کچھ وقت کے لیے وینٹیلیٹر سپورٹ پر بھی رہے۔ ہسپتال میں قیام کے دوران بولی وُڈ کے بڑے ستارے شاہ رخ خان، سلمان خان اور آریان خان سمیت ان کے بچے سنی دیول، بوبی دیول اور ایشا دیول نے ان سے ملاقات کی۔
دھرمیندر کون تھے؟
دھرمیندر نے 1960 میں فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور جلد ہی بولی وُڈ کے سپر اسٹار بن گئے۔ ان کے کیریئر میں 300 سے زائد فلمیں شامل ہیں، جن میں سے کئی آج بھی کلاسک سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے یادگار کرداروں میں ”شولے“ میں ویرو، ”پھول اور پتھر“، ”سیتا اور گیتا“، ”چپکے چپکے“، ”دھرم ویر“ اور ”پرتگیا“ شامل ہیں۔
انہوں نے 1997 میں فلم فیئر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور 2012 میں بھارت کے تیسرے سب سے بڑے شہری اعزاز پدم بھوشن سے نوازا گیا۔ ان کی آخری فلمیں 2024 کی ”تیری باتوں میں ایسا الجھا جیا“ اور ”آئیکیس“ ہیں۔
دھرمیندر کے بعد ان کی اہلیہ ہیما مالینی، پہلی اہلیہ پرکاش کور، بچے سنی دیول، بوبی دیول اور بیٹیاں ایشا اور آہانا دیول باقی ہیں۔