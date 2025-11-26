ہنگو: قاضی تالاب چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید
ہنگو میں تھانہ سٹی کے علاقے قاضی تالاب پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کردیا جس کے نتیجے میں تین پولیس اہلکار شہید ہوگئے۔
ڈی پی او ہنگو خان زیب خان کے مطابق چیک پوسٹ پر تعینات پولیس نے دہشت گردوں کے حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جوابی کارروائی جاری ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ شہدا کی میتوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دو پولیس جوانوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
پولیس کے مطابق علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، ڈی پی او خان زیب خان کی قیادت میں علاقے میں بھاری نفری موجود ہے۔
حکام کے مطابق اب بھی دونوں جانب سے وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ صورت حال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
واقعے کے بعد وزیراعلیٰ خیبر پختون خوا سہیل آفریدی نے ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر حملے کی شدید مذمت کی اور جائے وقوعہ پر اضافی نفری بھیجنے کی ہدایت کر دی۔
سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔