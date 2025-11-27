معروف یوٹیوبر کا دوسری شادی کا اعلان، ماجرا کیا ہے؟
پاکستان کے مشہور یو ٹیوبر اور ڈیجیٹل کریئیٹر اذلان شاہ کی ”دوسری شادی“ کے اعلان پر شدید تنازع پیدا ہو گیا ہے۔
اذلان شاہ اور ان کی اہلیہ، سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر وریشہ جاوید خان نے 2022 میں شادی کی تھی۔ ان کی شادی اس وقت خاصی توجہ کا مرکز بنی تھی جب اذلان نے شادی کے موقع پر وریشہ کو ایک گدھا تحفے میں دیا تھا۔ اس جوڑی کی ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے۔
حال ہی میں اذلان شاہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دوبارہ شادی کر رہے ہیں اور ان کی اہلیہ وریشہ نے اس پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
پوسٹ میں ازلان نے کہا، ‘میں دوبارہ شادی کر رہا ہوں؛ میری بیوی نے اس پر رضامندی دی ہے۔ براہ کرم میرے خاندان کو اس معاملے سے دور رکھیں، یہ ایک ذاتی بات ہے۔ شکریہ، آپ کی دعاؤں کا مشتاق ہوں۔’
یہ غیر متوقع اعلان فوراً سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور کئی میڈیا صفحات نے اس کی تفصیلات نشر کیں۔ جہاں اس خبر نے انٹرنیٹ پر ہلچل مچائی، وہیں بہت سے مداحوں نے اسے ”پبلسٹی اسٹنٹ“ قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کی۔
چند گھنٹوں بعد، اذلان شاہ نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے اپنے متنازعہ بیان کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا، ‘گزشتہ رات میں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ شادی کر رہا ہوں، اور اس پر کئی لوگوں نے مختلف ردعمل دیے۔ کچھ نے کہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، جب کہ کچھ نے میرا مذاق بنایا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں دوبارہ شادی کر رہا ہوں، لیکن یہ دوسری شادی نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی وریشہ سے دوبارہ شادی کر رہا ہوں۔’
اس کے فوراً بعد وریشہ خان نے بھی اپنی وضاحت دی، ‘ہماری شادی کی تیسری سالگرہ قریب آ رہی ہے، اور ہم دوبارہ شادی کر رہے ہیں۔ تاہم، اذلان کا اعلان غلط تھا اور ہم اس پر معذرت خواہ ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دوسری شادی ہے، اور آپ کو یہ کبھی نہیں فرض کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور سے شادی کر رہے ہیں۔’
اس کے باوجود، سوشل میڈیا پر صارفین نے جوڑے کو ”غیر حساس پبلسٹی اسٹنٹ“ قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی۔ ایک صارف نے کہا، ”میں ان دونوں کو پہلے پسند کرتا تھا، لیکن یہ واقعی بہت سستا ہے۔ پبلسٹی کے لیے کچھ بھی؟ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔“
دوسرے نے کہا، ”اب ویوز کے لیے اگلا حربہ کیا ہوگا؟ اب سب کچھ مواد بن چکا ہے۔“
کسی نے لکھا، ”ہاں، یہ تو کلاسیکی ‘جھوٹی شادی کا ٹرینڈ’ ہے تاکہ ویوز حاصل کیے جا سکیں۔ جب تخلیقی صلاحیت ختم ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔“