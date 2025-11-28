سندھ میں نجی اسکولز کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری
سندھ میں نجی اسکولز کو موسم سرما میں مخصوص کلر یا ڈیزائن کی جیکٹ پہننے کی پابندی سے روک دیا گیا جب کہ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز نے تمام نجی اسکولوں کو ہدایت نامہ جاری کردیا۔
ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز رفیعہ جاوید نے وزیرِ تعلیم سندھ کی ہدایت پر تمام نجی اسکولز کو مراسلہ جاری کیا ہے، مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بچے سردیوں میں اپنی پسند کے گرم کپڑے اور جیکٹ پہن سکیں گے۔
رفیعہ جاوید کا کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ بچوں کو مخصوص گرم لباس پہننے پر مجبور نہ کریں، خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی ہوگی، بچوں پر کوئی ڈریس جیکٹ پابندی نہیں ہوں گے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ سردیوں میں بچوں کی صحت پہلی ترجیح ہے، زبردستی کی مخوص گرم جیکٹس کی اجازت نہیں، بچے کسی رنگ اور کسی بھی ڈیزائن کی گرم جیکٹ پہننے سکتے ہیں۔
صوبائی وزیر تعلیم سید سردارشاہ کے مطابق موسم سرما میں بچوں کی سہولت اولین ترجیح ہیں۔