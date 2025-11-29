سورو گنگولی کی اہلیہ نے ہراسانی پر ایف آئی آر درج کرادی
سابق بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان سورو گنگولی کی اہلیہ اور معروف ڈانسر ڈونا گنگولی نے سوشل میڈیا پر ہونے والی بدسلوکی اور ہراساں کرنے کے خلاف کولکتہ پولیس میں باضابطہ شکایت درج کرادی ہے۔ شکایت درج کرنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور نامعلوم افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔
پولیس افسر کے مطابق ڈونا گنگولی نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ وہ چار دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ایک پیشہ ور رقاصہ ہیں اور دنیا بھر میں اوڈیسی رقص پیش کر چکی ہیں۔ تاہم،کولکتہ فلم فیسٹیول میں اپنے ڈانس پرفارمنس کے دوران اور بعد میں سوشل میڈیا پر توہین آمیز تبصروں نے ان کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچایا ہے۔
شکایت میں ایک خاص فیس بک پیج کا ذکر کیا گیا، جس نے ان کی پرفارمنس کی تصاویر پوسٹ کر کے ان کی تضحیک کی اور ان کے جسمانی وزن کے حوالے سے نازیبا تبصرے کیے۔
شکایت میں یہ بھی کہا گیا کہ اس پیج کے ذریعے ان کے بارے میں کئے گئے تبصرے نہ صرف توہین آمیز تھے بلکہ ان کے لئے ذہنی اذیت کا باعث بھی بنے۔
ڈونا گنگولی نے اس پیج سے جڑے موبائل نمبر اور اسکرین شاٹس بھی پولیس کو فراہم کئے ہیں۔ پولیس افسر نے بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں اور وہ فیس بک پیج کے ذریعے کی جانے والی بدسلوکی کے ذمہ دار افراد کی شناخت کے لئے کام کر رہے ہیں۔
پولیس نے کہا کہ وہ اس بات کا پتہ لگا رہے ہیں کہ آیا اس واقعے میں دیگر افراد بھی ملوث تھے یا نہیں اور جلد ہی مقدمہ درج کر کے مجرموں کا پتہ چلایا جائے گا۔