رنبیر اور دیپیکا کی 10 سال بعد واپسی، ’چوری چوری‘ کا نیا ورژن
بالی ووڈ کی مقبول جوڑی رنبیر کپور اور دیپیکا پڈوکون ایک دہائی کے بعد ایک ساتھ اسکرین پر نظر آئیں گے۔
انڈیا ٹوڈے کے مطابق، یہ دونوں اداکار آیان مکھرجی کی اگلی فلم میں ایک ساتھ دکھائی دیں گے۔ فلم کی کہانی 1956 میں ریلیز ہونے والی راج کپور اور نرگس کی کلاسک فلم چوری چوری سے متاثر ہو کر بنائی جائے گی۔
چوری چوری ایک رومانوی کہانی تھی جس میں گھر سے بھاگنے والی ایک امیر لڑکی اور ایک چلبلے رپورٹر کی کہانی دکھائی گئی تھی۔ دونوں کا آپس میں ایک غیر متوقع رشتہ بنتا ہے جو رومانی، مزاح اور سماجی تبصرے کا خوبصورت امتزاج تھا۔
نئے پروجیکٹ میں رنبیر کپور اپنے دادا راج کپور کی اس کلاسک فلم کی کہانی کو جدید دور میں ڈھالیں گے اور اس کا مرکزی خیال جدید کرداروں اور نئے اسٹرکچر کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق، یہ پروجیکٹ رنبیر کپور کے ذاتی شوق اور آر کے فلمز کے ورثے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ فلم آر کے فلمز کے تحت آنے والی پہلی فلم ہوگی، جس سے رنبیر کی شخصیت اور راج کپور کی تاریخ کے ساتھ تعلق کی واضح جھلک ملے گی۔
پروجیکٹ رنبیر اور دیپیکا کی 10 سال بعد اسکرین پر واپسی کا آغاز کرے گا، کیونکہ ان کی آخری مشترکہ فلم تماشہ 2015 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ، ان کی جوڑی کو یہ جوانی ہے دیوانی میں بھی بہت پسند کیا گیا تھا، جو ایک بڑی ہٹ ثابت ہوئی۔
اداکار رنبیر کپور اس وقت لَو اینڈ وار کی شوٹنگ میں مصروف ہیں، جس میں ان کے ساتھ عالیہ بھٹ اور وکی کوشل بھی نظر آئیں گے۔ رنبیر رامائن پر بھی کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف، دیپیکا پڈوکون اپنی آنے والی فلم کنگ اور تلگو اسٹار الو ارجن کے ساتھ ایک نئی فلم میں مصروف ہیں۔
یہ نیا پروجیکٹ نہ صرف رنبیر اور دیپیکا کے لیے ایک بڑی اسکرین پر واپسی کی علامت بنے گا بلکہ راج کپور اور نرگس کی یادگار جوڑی کے حوالے سے ایک جدید خراجِ عقیدت بھی ہوگا۔