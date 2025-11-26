نیٹ فلکس کے نئے شو نے رنبیر کپور کے لیے مشکلات پیدا کردیں
نیٹ فلکس کے نئے شو ”ڈائننگ ود دی کپورز“ نے بالی ووڈ کے مشہور کپور خاندان کے بارے میں کئی نئی معلومات فراہم کیں، لیکن یہ شو اداکار رنبیر کپور کے لیے مسائل کا باعث بن گیا ہے۔ شو میں کپور خاندان کے اراکین کو اکٹھا بیٹھ کر کھانے کی محافل میں دیکھا گیا، لیکن رنبیر کا کھانے کے حوالے سے رویہ ایک تنازعہ بن گیا۔
شو میں رنبیر کپور کو غیر سبزی خور کھانے کھاتے ہوئے دکھایا گیا، جس نے ان کے بارے میں پہلے کی گئی رپورٹس کے خلاف چلنے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہ رپورٹس دعویٰ کرتی تھیں کہ رنبیر کپور نے نون ویج اور شراب کو اس لیے ترک کر دیا تھا تاکہ وہ نتیش تیواری کی فلم ”رامائن“ میں لوک رام کا کردار ادا کرنے کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کر سکیں۔
یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ رنبیر کپور نے ایک ”سرویک“ طرز زندگی اپنایا ہے اور تمباکو نوشی ترک کی ہے تاکہ وہ اپنے کردار کی روحانی گہرائیوں میں جا سکیں۔ تاہم، نیٹ فلکس کے شو میں ارمان جین کپور خاندان کے سبھی اراکین کو مچھلی کے سالن اور مٹن کے ساتھ کھانا پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جن میں رنبیر بھی شامل ہیں۔
یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہوئی اور سوشل میڈیا پر بحث کا طوفان برپا کر دیا۔ ناظرین نے رنبیر کے پی آر ٹیم پر الزام عائد کیا کہ وہ اداکار کی طرز زندگی کے بارے میں جھوٹے دعوے کر کے پروپیگنڈہ کر رہے ہیں۔
ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، ”میرے خیال میں بالی ووڈ اداکاروں کی پی آر ٹیمز خاص طور پر رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ کی ٹیم کو برطرف کر دینا چاہیے۔ وہ اپنے کلائنٹس کے پچھلے ویڈیوز کا ایک چھوٹا سا جائزہ بھی نہیں لیتے اور ایسی بکواس پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں۔ آخرکار، کردار کے لیے نون ویج اور مشروبات چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ کس نے کہا تھا؟ اگر وہ اس وقت خاموش رہتے، تو آج اس غیر ضروری تنقید کا سامنا نہ کرتے۔“
یہ واقعہ رنبیر کپور کے لیے ایک نیا بحران بن گیا ہے، خاص طور پر جب وہ اپنی طرز زندگی کی ساکھ کو فروغ دینے کے لیے کئی بار پروموشنل سرگرمیوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ اس تنازع نے ان کی ”سرویک“ امیج کو مزید سوالات میں ڈال دیا ہے، جسے وہ اپنی آئندہ فلموں کے لیے بنانا چاہتے تھے۔