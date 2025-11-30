گورنر خیبرپختونخوا تبدیل کیے جانے کی خبروں پر فیصل کریم کنڈی کا ردعمل آگیا

گورنر خیبرپختونخوا تبدیل کیے جانے کی خبروں پر فیصل کریم کنڈی کا ردعمل آگیا
گورنر خیبرپختونخوا کی تبدیلی کی خبروں پر موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی کا اہم بیان سامنے آگیا ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ گورنر کی ممکنہ تبدیلی سے متعلق انہیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔
صحافیوں سے گفتگو میں گورنر نے کہا کہ اگر میڈیا ہی گورنر لگائے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔
فیصل کریم کنڈی نے واضح کیا کہ پارٹی جس بھی فیصلے پر پہنچے گی، وہ اسے قبول کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاسی کارکن ہیں اور قیادت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔
گورنر نے مزید کہا کہ عہدوں کے حوالے سے قیاس آرائیوں کا سلسلہ میڈیا میں جاری ہے، لیکن سرکاری سطح پر انہیں کسی تبدیلی سے آگاہ نہیں کیا گیا۔
واضح رہے کہ میڈیا کے بعض حلقوں میں گورنر خیبر پختونخوا کو عہدے سے ہٹانے کی خبریں گردش کررہی ہیں۔
اطلاعات کے مطابق مجوزہ فہرست میں تین سیاسی شخصیات اور تین ریٹائرڈ اعلیٰ افسران شامل ہیں۔
سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی، قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے نام سیاسی امیدواروں میں زیر غور ہیں۔
اس کے علاوہ ریٹائرڈ اعلیٰ افسران میں لیفٹیننٹ جنرل (ر) خالد ربانی کا نام بھی اہم ترین امیدوار کے طور پر سامنے آیا۔