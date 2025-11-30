گورنر خیبرپختونخوا تبدیل کیے جانے کی خبروں پر فیصل کریم کنڈی کا ردعمل آگیا

گورنر کی ممکنہ تبدیلی سے متعلق انہیں کوئی اطلاع نہیں ملی، گورنر خیبرپختونخوا
abdul-baseer-qalandar عبدالبصیر قلندر
شائع 30 نومبر 2025 04:42pm
پاکستان

گورنر خیبرپختونخوا کی تبدیلی کی خبروں پر موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی کا اہم بیان سامنے آگیا ہے۔

گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ گورنر کی ممکنہ تبدیلی سے متعلق انہیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔

صحافیوں سے گفتگو میں گورنر نے کہا کہ اگر میڈیا ہی گورنر لگائے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔

فیصل کریم کنڈی نے واضح کیا کہ پارٹی جس بھی فیصلے پر پہنچے گی، وہ اسے قبول کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاسی کارکن ہیں اور قیادت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔

گورنر نے مزید کہا کہ عہدوں کے حوالے سے قیاس آرائیوں کا سلسلہ میڈیا میں جاری ہے، لیکن سرکاری سطح پر انہیں کسی تبدیلی سے آگاہ نہیں کیا گیا۔

واضح رہے کہ میڈیا کے بعض حلقوں میں گورنر خیبر پختونخوا کو عہدے سے ہٹانے کی خبریں گردش کررہی ہیں۔

اطلاعات کے مطابق مجوزہ فہرست میں تین سیاسی شخصیات اور تین ریٹائرڈ اعلیٰ افسران شامل ہیں۔

سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی، قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے نام سیاسی امیدواروں میں زیر غور ہیں۔

AAJ News Whatsapp

اس کے علاوہ ریٹائرڈ اعلیٰ افسران میں لیفٹیننٹ جنرل (ر) خالد ربانی کا نام بھی اہم ترین امیدوار کے طور پر سامنے آیا۔

faisal kareem kundi

governer KP

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین