جڑواں شہروں میں دفعہ 144 نافذ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ
جڑواں شہر راولپنڈی اور اسلام آباد میں امن و امان کی صورت حال کے پیش نظر دفعہ 144 نفاذ کردی گئی، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔
اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے اور دفعہ 144 کے تحت کسی بھی قسم کے احتجاج یا جلسے جلوس کی اجازت نہیں۔
ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ کسی بھی غیرقانونی سرگرمی کے انعقاد پرقانون فی الفورحرکت میں آئے گا، شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ کسی بھی غیرقانونی سرگرمی کا حصہ مت بنیں۔
دوسری جانب ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقارچیمہ نے ضلع راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کردی جب کہ ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔
راولپنڈی انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ یکم سے 3 دسمبر تک ہوگا اور اس دوران ر اولپنڈی میں ہرقسم کے اجتماع، ریلی، جلسے جلوس پرپابندی عائد رہے گی۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ 5 یا اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی، جب کہ راولپنڈی میں اسلحلے کی نمائش، ڈبل سواری اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔
ضلعی انتظامیہ کے مطابق پولیس اوردیگرقانون نافذ کرنے والے اداروں کوہائی الرٹ کردیا گیا اور پولیس سمیت تمام ادارے باہمی تعاون سے امن وامان یقینی بنائیں گے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔
واضح رہے کہ انتظامیہ نے جلسے جلوس کے خدشات کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ ماہ دفعہ 144 نافذ کیا تھا۔