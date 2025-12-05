بولی وڈ فلم ’دُھرندھر‘ بھارتی سنیما گھروں میں ریلیز
انڈین فلم ’دھرندھر‘ طویل انتظار کے بعد بھارتی سنیما گھروں میں ریلیز ہو گئی ہے۔
ادیتیا دھار کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں رنویر سنگھ کے ساتھ سنجے دت، ارجن رام پال، اکشے کھنہ، آر مدھون اور سارہ ارجن جیسے اداکار اہم کرداروں میں نظر آئیں گے۔
ریلیز سے پہلے ’دُھرندھر‘ کی کہانی سامنے آگئی، ساڑھے 3 گھنٹے دورانیہ
فلم کی کہانی حقیقی واقعات، جغرافیائی تنازعات اور بھارتی فوج کی خفیہ آپریشنز کے پس منظر پر مبنی ہے۔
انڈیا ٹوڈے کے مطابق دھرندھر کی پریس اسکریننگز 4 دسمبر کو دہلی اور ممبئی میں طے کی گئی تھیں، لیکن تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ان کو منسوخ کر دیا گیا۔
دیپیکا پڈوکون نے اپنے شوہر رنویر سنگھ کی فلم دھرندھر کی تشہیر کے لیے 4 دسمبر کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
فلم کے ریلیز ہونے کے بعد، اکشے کھنہ کی پرفارمنس کو سراہا جا رہا ہے۔ ایک صارف نے ایکس پر لکھا: ”انٹرول کے بعد، اکشے کھنہ نے شاندار کام کیا۔“
سارہ ارجن، جو اداکار راج ارجن کی بیٹی ہیں، فلم دھرندھر میں رنویر سنگھ کے ساتھ رومانوی کردار میں نظر آئیں گی۔ سارہ نے اپنے کیریئر کا آغاز چھوٹی عمر میں کیا تھا اور وہ پہلے ہی کئی معروف تجارتی اشتہارات اور فلموں میں نظر آ چکی ہیں۔
دھرندھر کو ’اے‘ سرٹیفیکیٹ دیا گیا ہے اور اس کا دورانیہ 3 گھنٹے 34 منٹ ہے، جو گزشتہ 17 سالوں میں کسی بالی وڈ فلم کا سب سے طویل دورانیہ ہے۔ یہ رنویر سنگھ کی پہلی ’اے‘ سرٹیفیکیٹ والی فلم ہے۔
چودھری اسلم شہید کی اہلیہ بھارتی فلم ’دُھرندھر‘ پر برہم
فلم کی کہانی 1999 میں آئی سی 814 کی ہائی جیکنگ اور 2001 کے پارلیمنٹ حملے کے بعد بھارت کے انٹیلی جنس بیورو کے سربراہ اجے سنبھال کے ذریعے شروع کی گئی ایک مہم پر مبنی ہے، جس کا مقصد پاکستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے۔ اس فلم کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ ہے، جس سے شائقین میں مزید تجسس بڑھا ہے۔
فلم کی ابتدائی شوز میں شائقین کی تعداد کم رہی، لیکن فلمی شائقین نے خلیجی کے کردار میں رنویر سنگھ کی تعریف کی۔ شائقین نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ فلم کی متنازعہ باتوں نے ان کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔
ہدایت کار ادیتیا دھار کی اہلیہ، اداکارہ یامی گوتم نے بھی فلم کی ریلیز کے دن اپنے شوہر کے کام کی سپورٹ کی اور سوشل میڈیا پر ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔