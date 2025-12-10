جوا ایپ تشہیر: رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی وطن واپسی پر ضمانت منظور
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوا ایپ کی تشہیر کے کیس میں معروف یوٹیوبرز رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو وطن واپسی پر 10 دن کی راہداری ضمانت دیتے ہوئے گرفتار کرنے سے روک دیا۔
عدالت نے دونوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس دوران متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے اس کیس کی سماعت کی اور درخواست گزاروں کے وکیل احد کھوکھر کے دلائل سننے کے بعد یہ حکم جاری کیا۔
برطانیہ نے پاکستانی یو ٹیوبر رجب بٹ کو ڈی پورٹ کر دیا
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی برطانوی حکام کی جانب سے ملک بدری کے بعد پاکستان واپسی کی خبر سامنے آئی تھی۔ دونوں یوٹیوبرز برٹش ایئرویز کی پرواز BA-2161 کے ذریعے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے، جہاں ان کے مداحوں اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ واپسی کے دوران دونوں نے جہاز میں اپنی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کیں، جنہیں ہزاروں افراد نے دیکھ لیا۔
اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد دونوں کا امیگریشن کا عمل مکمل کیا گیا، اور پھر وہ اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔
اسلام آباد ہائیکورٹ نے گزشتہ روز رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی درخواست پر 10 دن کی راہداری ضمانت منظور کی۔ عدالت نے کہا کہ دونوں یوٹیوبرز اس دوران متعلقہ عدالت سے رجوع کریں تاکہ ان کے خلاف گیمبلنگ ایپ اور سائبر کرائم کے کیسز کی سماعت ہو سکے۔
وکیل احد کھوکھر نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل اپنے قانونی معاملات میں حصہ لینے کے لیے وطن واپس آنا چاہتے ہیں اور انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔
وکیل احد کھوکھر نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا۔”ہم اپنے قانونی معاملات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ عدالت میں انصاف ملے گا۔“
برطانوی ہوم ڈیپارٹمنٹ نے رجب بٹ کا ویزہ 2027 تک منسوخ کرتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ ابتدائی طور پر ان پر دہشت گردی اور شرپسند سرگرمیوں کے الزامات لگے تھے، جو بعد ازاں تحقیقات میں بے بنیاد ثابت ہوئے۔ تاہم، حکام کا کہنا تھا کہ ویزے کی منسوخی کی وجہ درخواست میں فراہم کی گئی ”نامکمل اور غلط معلومات“ تھی، جسے قواعد کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔
’ہر طرح کا تعاون کیا پھر بھی مارا گیا‘، جیل سے رہائی کے بعد ڈکی بھائی نے خاموشی توڑ دی
پاکستان واپس پہنچنے کے بعد رجب بٹ نے برطانوی ہوم ڈیپارٹمنٹ کے فیصلے کو ”غیر منصفانہ“ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ برطانوی حکومت کی جانب سے کی گئی کارروائی کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔
انہوں نے کہا، ”ہم نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، اور ویزے کی منسوخی کو ہم نے جانبدارانہ کارروائی کے طور پر دیکھا ہے“۔
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی ملک بدری اور ان کی واپسی پر سوشل میڈیا پر شدید ردعمل دیکھنے کو ملا۔ کچھ صارفین نے اس فیصلے کو ”قانون کی جیت“ قرار دیا، جبکہ بہت سے افراد نے ان یوٹیوبرز کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود مداحوں کا کہنا تھا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ دونوں یوٹیوبرز اپنے قانونی معاملات کو حل کر کے دوبارہ اپنی سرگرمیاں شروع کریں گے۔