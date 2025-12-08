’ہر طرح کا تعاون کیا پھر بھی مارا گیا‘، جیل سے رہائی کے بعد ڈکی بھائی نے خاموشی توڑ دی
مشہور پاکستانی یوٹیوبر سعد الرحمٰن المعروف ڈکی بھائی نے 100 دن کے بعد خاموشی توڑ دی، اور گرفتاری کے بعد کے حالات اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کیے۔
واضح رہے کہ جوئے کی ایپس کی تشہیر کیس میں ڈکی بھائی کو اگست میں لاہور ایئرپورٹ سے ملائیشیا روانہ ہوتے وقت این سی سی آئی اے نے گرفتار کیا تھا۔ بعد ازاں انہیں لاہور ہائی کورٹ نے 10 لاکھ روپے کی ضمانت پر رہا کر دیا تھا اور وہ 26 نومبر 2025 کو جیل سے باہر آئے تھے۔
ڈکی بھائی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ رہے ہیں اور انٹرنیٹ یہ سب کبھی نہیں بھولے گا۔ اتوار کو انہوں نے یوٹیوب پر کہا کہ یہ 100 دن زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے۔
ضمانت کے بعد ڈکی بھائی کی میڈیا پر پہلی جھلک، مداح پریشان
انہوں نے کہا، ”نیند کی کمی، شدید ذہنی دباؤ اور مستقبل کے خوف نے مجھے بے حد متاثر کیا۔“ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دوران سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہیں اور قانونی دباؤ نے بھی انہیں پریشان رکھا۔
انہوں نے کہا کہ اس دوران میری جسمانی اور ذہنی صحت بہت متاثر ہوئی ہے، تاہم گھر واپسی نے ایک ہمت اور سکون دیا ہے۔
ڈکی بھائی نے اپنی خاموشی کی وجہ یہ بتائی کہ وہ قانونی کارروائی پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے مناسب وقت تک صبر کیا۔ اب جب قانونی مرحلے کی ابتدائی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، تو انہوں نے مداحوں کے ساتھ اصل صورتحال شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔
جوا ایپس کیس: یوٹیوبر ڈکی بھائی جیل سے ضمانت پر رہا
ڈکی بھائی نے بتایا کہ این سی سی آئی اے نے ان کا 23 روزہ ریمانڈ لیا، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے 23 منٹ میں سب بتادیا تھا، اور اپنے موبائل، لیپ ٹاپ اور تمام اکاؤنٹس کے پاسورڈ انہیں دے دیے تھے۔
اس سب کے باوجود بھی انہیں بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میرے تعاون کے باوجود مجھ پر تشدد کیا گیا اور گالیاں دی گئیں۔
ڈکی بھائی نے اپنے مداحوں کو یقین دلایا کہ وہ دوبارہ کام کے لیے پُرجوش ہیں۔ نئے عزم، مزید لگن اور توانائی کے ساتھ نیا کونٹینٹ بنانے اور آئندہ منصوبوں پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔