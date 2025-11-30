ضمانت کے بعد ڈکی بھائی کی میڈیا پر پہلی جھلک، مداح پریشان
پاکستان کے معروف یوٹیوبر اور وی لاگر سعدالرحمان المعروف ڈکی بھائی کی ضمانت کے بعد پہلی جھلک نے مداحوں کی تشویش بڑھا دی ہے۔
ڈکی بھائی ایک دہائی سے یوٹیوب پر مقبولیت کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ ان کی محنت، منفرد انداز اور بے باک شخصیت نے انہیں ہمیشہ لاکھوں مداحوں کی توجہ کا مرکز بنائے رکھا۔ اگرچہ وہ مختلف تنازعات میں گھرے رہے، مگر ان کے مداحوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ نبھایا۔
گزشتہ چند ماہ سے وہ آن لائن جوئے ایپس کیس میں گرفتار تھے اور ان کی ضمانت مسلسل مسترد ہو رہی تھی۔ چار ماہ سے زائد قید میں رہنے کے بعد بالآخر انہیں ضمانت مل گئی اور وہ جیل سے باہر آ گئے۔ کیس کے باعث ان کے یوٹیوب چینلز بند تھے اور وہ آن لائن سرگرمیوں سے مکمل طور ہر دور رہے۔
ضمانت کے بعد ڈکی بھائی کی میڈیا پر پہلی جھلک اُس وقت سامنے آئی جب وہ اپنے وکلا کے ہمراہ مجسٹریٹ کورٹ پہنچے۔ ان کی اہلیہ عروب جتوئی بھی ان کے ساتھ تھیں۔
جیسے ہی ڈکی بھائی عدالت سے باہر نکلے، درجنوں رپورٹرز نے انتہائی قریب آ کر موبائل فون اور مائکس ان کی طرف بڑھا دیے اور سوالات کی بوچھاڑ کردی۔ اس تمام صورتِ حال میں وہ واضح طور پر بے سکون اور پریشان دکھائی دیے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، صرف نیچے دیکھتے ہوئے اپنے وکلا کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔
ڈکی بھائی کے چہرے پرتھکن کے آثار نمایاں تھے اور وزن بھی کافی کم محسوس ہوا۔ عروب جتوئی نے پورے وقت ان کا ہاتھ تھامے رکھا اور انہیں میڈیا کے ہجوم سے بچانے کی کوشش کرتی رہیں۔
ڈکی بھائی کے چہرے کی تھکاوٹ، خاموشی اور ذہنی دباؤ نے مداحوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انٹرنیٹ پر بڑی تعداد میں لوگوں نے میڈیا کے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
کئی صارفین نےکہا کہ، ”وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہے، ایسے سوالات نہ کریں۔“
کچھ نے کہا، ”وہ پبلک فگر ضرور ہیں، لیکن یہ رویہ سیدھا سیدھا ہریسمنٹ ہے۔“
ایک صارف نے درخواست کی، ”بہت ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں، انہیں تھوڑا سانس لینے دیں۔“
یاد رہے کہ ڈکی بھائی کو اگست میں لاہور ایئرپورٹ سے ملائیشیا روانہ ہوتے وقت این سی سی آئی اے نے گرفتار کیا تھا۔