آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا پابندی کا آغاز
آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا استعمال کی پابندی سے متعلق نیا قانون آج سے نافذ ہوگیا، جس کے بعد ملک بچوں کے لیے سوشل میڈیا رسائی محدود کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کئی ماہ کی قانون سازی کے بعد آسٹریلوی حکومت کا نیا سوشل میڈیا ریگولیشن بل اب باضابطہ طور پر لاگو ہوگیا ہے، جس کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے انسٹاگرام، فیس بک، ایکس، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، یوٹیوب سمیت متعدد پلیٹ فارمز تک رسائی بند کردی گئی ہے۔
حکام کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں والدین یا بچوں کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی، تاہم سوشل میڈیا کمپنیوں پر بھاری جرمانہ عائد ہوسکتا ہے، جس کی حد 32 ملین امریکی ڈالر تک مقرر کی گئی ہے۔
آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بچوں کی آن لائن حفاظت اور ذہنی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ادھر یورپی ممالک بھی بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی یا سخت نگرانی سے متعلق قانون سازی پر غور کر رہے ہیں اور بعض ممالک نے اس سلسلے میں عملی اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں۔