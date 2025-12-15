سڈنی حملے کے متاثرین کی یادگار پر پھول
.
سڈنی کے بونڈی بیچ پر یہودی مذہبی تہوار کے دوران فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ساحل کے قریب اور داخلی راستوں پر بڑی تعداد میں شہریوں نے متاثرین کی یاد میں گلدستے رکھے، موم بتیاں جلائیں۔ مقامی یہودی کمیونٹی نے مرنے والوں کی یاد میں خاموشی اختیار کی اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا۔
sydney
Australia
shooting incident
Solidarity
Tribute
Bondi beach
December 2025
Bondi Pavilion
Jewish holiday
مقبول ترین